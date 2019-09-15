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Kırmızı ışıkta geçen otomobil, motosikletlere çarptı: 4 yaralı

1 saat önce

Kırmızı ışıkta geçen otomobil, motosikletlere çarptı: 4 yaralıKİLİS - Kilis'te kırmızı ışık ihlali yapan otomobili 2 motosiklete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kırmızı ışıkta geçen otomobil, motosikletlere çarptı: 4 yaralı

KİLİS - Kilis'te kırmızı ışık ihlali yapan otomobili 2 motosiklete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.A. Yönetimindeki 01 AC 820 plakalı otomobil Ekrem Çetin Kavşağında kırmızı ışık ihlali yaparak, Y.H. yönetimindeki 79 DF 131 plakalı motosiklet ile A.A. yönetimindeki 79 AAG 028 plakalı motosiklete çarptı. Kazada iki motosiklet sürücüsü ile motosikletlerde yolcu olarak bulunan K.H. ile E.H. yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Ambulansı ile 4 yaralı Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturmaya başladı.

Kırmızı ışıkta geçen otomobil, motosikletlere çarptı: 4 yaralı

Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:02 Kaynak: İHA
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