Kırmızı ışıkta geçen polis aracı kavşakta otomobille çarpıştı - Son Dakika

Kırmızı ışıkta geçen polis aracı kavşakta otomobille çarpıştı

KARABÜK - Karabük'te devriye gezen resmi plakalı polis aracı kırmızı ışıkta geçtiği sırada kavşakta otomobil ile çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken her iki araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, Karabük- Kastamonu karayolu 100. Yıl Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Karabük istikametine seyreden 78 AAK 207 plakalı otomobile, kavşaktan dönüş alan ve kırmızı ışıkta geçtiği iddia ilen 78 A 4843 plakalı polis otosu çarptı. Kazayı otomobilde bulunan sürücü ve yanındakiler ile polisler yara alamadan atlatırken, her iki araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası polis otosu ve otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken, trafik polisleri kazayla ilgili inceleme başlattı.