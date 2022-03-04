Kırmızı ışıkta geçen tır kazaya davetiye çıkarttı - Son Dakika
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Kırmızı ışıkta geçen tır kazaya davetiye çıkarttı

04.03.2022 00:57
Kırmızı ışıkta geçen tır kazaya davetiye çıkarttı

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda kırmızı ışıkta geçen tır sürücüsü kazaya davetiye çıkarttı.

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda kırmızı ışıkta geçen tır sürücüsü kazaya davetiye çıkarttı. Tırın ışık ihlali başka bir aracın kamerasınca görüntülendi.

D-100 karayolu Erenler ilçesi Bekirpaşa kavşağında bir tır sürücüsü kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya davetiye çıkarttı. Daha öncelerinde de birçok kazanın yaşandığı bölgede, tır sürücüsünün duyarsız hareketi farklı bir araç içi kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde; karayolundaki sinyalizasyon direklerinde ışığın kırmızıya dönmesine rağmen tır sürücüsünün hiç yavaşlamadan kontrolsüz şekilde yoluna devam ettiği görüldü. Kendisine yeşil ışık yanmasına rağmen tırın geldiğini gören karşı şeritteki otomobilin ise, daha sonrasında yoluna devam ettiği görüldü. - SAKARYA

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Sakarya, Erenler, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı ışıkta geçen tır kazaya davetiye çıkarttı - Son Dakika


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