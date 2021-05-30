Üye Girişi
Kırmızı ışıkta geçen triportöre otomobil çarptı 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

Kırmızı ışıkta geçen triportöre otomobil çarptı 1'i ağır 3 yaralı

30.05.2021 05:50

Kırmızı ışıkta geçen triportöre otomobil çarptı 1'i ağır 3 yaralıBURSA'da, kırmızı ışıkta geçen triportör, otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu.

Kırmızı ışıkta geçen triportöre otomobil çarptı 1'i ağır 3 yaralı

BURSA'da, kırmızı ışıkta geçen triportör, otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu. Kazada, triportörden yola fırlayan 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda yaşandı. Ahmad El A., atık plastik, hurda ve kağıt topladığı 21 MA 0789 plakalı triportör ile Vakıf Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yaptı. Sürücü, Vakıf Mahallesi istikametine geçmek istediği sırada, 11 Eylül Bulvarı'nda Bursa'dan Ankara istikametine giden B.E. idaresindeki 16 CLH 87 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrulan triportörün sürücüsü Ahmet El A. ile yanındaki eşi H.A ve oğlu M.A. yola fırlarken, kontrolden çıkan otomobil ise bariyerlere çarptı. Olayı gören sürücüler, bir yandan yaralıların yardımına koşarken, bir yandan da durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ahmad El A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza sonrası polis ekipleri de, başka bir kaza ihtimaline karşı yolda güvenlik önlemi aldı. 11 Eylül Bulvarı Bursa-Ankara istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerinin yola saçılan atıkları temizlemesi ve araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Otomobil sürücüsü B.E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kırmızı ışıkta geçen triportöre otomobil çarptı 1'i ağır 3 yaralı
Kırmızı ışıkta geçen triportöre otomobil çarptı 1'i ağır 3 yaralı
Kırmızı ışıkta geçen triportöre otomobil çarptı 1'i ağır 3 yaralı
Kırmızı ışıkta geçen triportöre otomobil çarptı 1'i ağır 3 yaralı
Kırmızı ışıkta geçen triportöre otomobil çarptı 1'i ağır 3 yaralı
Kırmızı ışıkta geçen triportöre otomobil çarptı 1'i ağır 3 yaralı
Kırmızı ışıkta geçen triportöre otomobil çarptı 1'i ağır 3 yaralı
Kırmızı ışıkta geçen triportöre otomobil çarptı 1'i ağır 3 yaralı
Kırmızı ışıkta geçen triportöre otomobil çarptı 1'i ağır 3 yaralı

Otomobil, Bursa, Eylül, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırmızı ışıkta geçen triportöre otomobil çarptı 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Fethi programında isyan etti: Muhalefet olmakta çok zorlanıyorum Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Fethi programında isyan etti: Muhalefet olmakta çok zorlanıyorum Batuhan Karadeniz geçirdiği harika sezonun ardından Çin ekibi Tianjin Jinmen Tiger'ın radarına girdi Batuhan Karadeniz geçirdiği harika sezonun ardından Çin ekibi Tianjin Jinmen Tiger'ın radarına girdi Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! 1 Haziran'dan itibaren normalleşmede yeni dönem Tüm gözler kritik Kabine toplantısında! 1 Haziran'dan itibaren normalleşmede yeni dönem Buzdolabındaki cesedin sırrı çözüldü! Katil zanlısı, cinsel ilişki teklifi aldığı için öldürmüş Buzdolabındaki cesedin sırrı çözüldü! Katil zanlısı, cinsel ilişki teklifi aldığı için öldürmüş Rasim Ozan Kütahyalı bildiğiniz gibi! Yayınladığı video sosyal medyayı ayağa kaldırdı Rasim Ozan Kütahyalı bildiğiniz gibi! Yayınladığı video sosyal medyayı ayağa kaldırdı 8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı 8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı

Son Dakika Haberleri
17:47 Üniversiteli kıza taciz iddiası! Olayı duyan genç kızın erkek arkadaşı çılgına döndü
17:44 Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif
17:41 Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim
17:19 Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı
17:17 Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor
16:52 Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
16:42 Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi
16:30 Kabine giren yarasa yüzünden uçak acil iniş yaptı
16:22 Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine o diyalog damga vurdu: Nurettin Bey sen de parmaklarınla kesiver
16:20 Michael Frey iddialı konuştu: Fenerbahçe'nin forveti ben olacağım
Eren-15 Operasyonu'ndan kahreden haber! Mehmetçiğimiz şehit düştü Eren-15 Operasyonu'ndan kahreden haber! Mehmetçiğimiz şehit düştü         
00:33
Meteoroloji tek tek illeri sayıp uyardı! Yağışlar fena geliyor Meteoroloji tek tek illeri sayıp uyardı! Yağışlar fena geliyor         
00:05
TRT ile ilgili bomba iddianın ardından gözlerin çevrildiği Hadise'den paylaşım geldi TRT ile ilgili bomba iddianın ardından gözlerin çevrildiği Hadise'den paylaşım geldi         
23:06
Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret eden Kılıçdaroğlu, bir ziyaret de Ahmet Özal'a yapacak Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret eden Kılıçdaroğlu, bir ziyaret de Ahmet Özal'a yapacak         
21:26
Celal Şengör, İlber Ortaylı'yı övmek isterken küfretti Celal Şengör, İlber Ortaylı'yı övmek isterken küfretti         
20:22
1 Haziran'dan sonra maske zorunluluğu kalkacak mı? Prof. Dr. İlhan müjdeyi verdi 1 Haziran'dan sonra maske zorunluluğu kalkacak mı? Prof. Dr. İlhan müjdeyi verdi         
18:16
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim         
17:42
Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi         
16:52
İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az         
14:42
Otobanda cinsel ilişki vaadiyle kandırıp, onlarca kişiyi tenha yerde gasbeden Cono aşiretine bin polisle operasyon! Otobanda cinsel ilişki vaadiyle kandırıp, onlarca kişiyi tenha yerde gasbeden Cono aşiretine bin polisle operasyon!         
14:37
Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi         
14:28
Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi         
14:12
Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası         
12:44
Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor         
12:37
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sokak kedilerine ve güvercinlere savaş açtı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sokak kedilerine ve güvercinlere savaş açtı         
11:35
Fatma Öz'ü katleden Bahri Maraşlı, işlediği cinayetin ayrıntılarını anlattı Fatma Öz'ü katleden Bahri Maraşlı, işlediği cinayetin ayrıntılarını anlattı         
10:56
Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2021 06:16:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırmızı ışıkta geçen triportöre otomobil çarptı 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement