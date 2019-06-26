Son Dakika Haberleri: Kırmızı ışıkta geçen yayalara ceza
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Kırmızı ışıkta geçen yayalara ceza

1 saat önce

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, yaya yolunda yayaya yol vermeyen sürücülere 488'er TL, kırmızı ışıkta geçen yayalara da 108'er TL para cezası kesildi.

Kırmızı ışıkta geçen yayalara ceza, System.String[]
Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, yaya yolunda yayaya yol vermeyen sürücülere 488'er TL, kırmızı ışıkta geçen yayalara da 108'er TL para cezası kesildi. Polisin kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kestiği bir vatandaş da "Gidin başkasını yakalayın ya zaten işsizim" dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Atatürk Caddesi Kız Enstitüsü kavşağında "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla trafik uygulaması gerçekleştirdi. Kırmızı ışıkta geçen yayalara 108'er TL, yayaya yol vermeyen sürücüye 488 TL para cezası uyguladı.

Yaya yolunda yayaya yol vermediğinden 488 TL para cezası kesilen Ahmet Demir isimli vatandaş, "Yayayı görmediğim. Benim de dalgınlığıma geldi. Yoksa tabi ki yayalar önceliklidir. Bence uygulama güzel. Biz devletin sunduğu her şeye razıyız. Bundan sonra daha dikkatli olacağımız kesin. Öncelik yayaların" dedi.

Kırmızı ışıkta geçen bir yayayı durduran ekipler, yayayı uyararak 108 TL ceza kesmek için kimlik istedi. Vatandaş, "Gidin başkasını yakalayın ya zaten işsizim. Olabilir insan dalmış olabilir. Bu ceza neyin nesi? Ben bir yere imza da atmam. İmzalamazsam ne olacak bir de hapis yatalım" diye sitem etti.

Yayaya yol verdiği için kupa bardak hediye edilen sürücü de, "Teşekkür ederim yayaların yerinde biz de olabilirdik. Bizi görmemiş, duymamış olabilirler. Ondan dolayı yol verdim, uygulama iyi olmuş" dedi.

Uygulamada kırmızı ışıkta yaya yolundan geçen bir bisikletliye de kural ihlalinden dolayı 108 TL para cezası kesilerek bilgilendirilirken, otomobil içerisinde cep telefonuyla konuşan sürücüye de 235 TL para cezası kesildi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:00 Kaynak: İHA
Adana Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa
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