Kırmızı ışıkta geçen yayalara ceza

Kütahya'da trafik polislerince yapılan yaya denetim uygulamasında kurallara uymayan 10 kişiye 108'er lira para cezası verildi.

Kütahya'da trafik polislerince yapılan yaya denetim uygulamasında kurallara uymayan 10 kişiye 108'er lira para cezası verildi.



Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Ekiplerince Atatürk Bulvarı Laleli Kavşağı'nda "yayalar için kırmızı ışık uygulaması" gerçekleştirdi. Yayaların kırmızı ışık ihlali polis kameraları tarafından kaydedilirken, uygulamada kurala uymayarak kırmızı ışıkta geçen 10 yayaya 108'er lira ceza kesildi.



Ceza kesilen yayalar ise hatalarını kabul ederek pişman olduklarını ve kurallara karşı daha dikkatli olacaklarını ifade ettiler.



Trafik kurallarının sadece araç sürücülerini kapsamadığını, kuralların yayalar için de geçerli olduğunu belirten Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri "Yayalar trafik kurallarına uymakla kendi güvenliklerini garanti altına alıyorlar. Bu uygulamamızı son zamanlarda artan yaya kazalarının önlenmesi ve yaya öncelikli trafik uygulamaları kapsamında yapıyoruz. Kütahya'da meydana gelen ve yayaların karıştığı trafik kazalarına bakıldığında yaklaşık yüzde 70'inde yayaların kusurlu olduğu görülüyor. Türkiye genelinde de yine benzer bir oran mevcut. Biz de bu oranı azaltmak ve uyarılarda bulunmak amacıyla yayalara yönelik uygulama gerçekleştiriyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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