Son Dakika Haberleri: Kırmızı ışıkta geçen yayalara para cezası
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Kırmızı ışıkta geçen yayalara para cezası

1 saat önce

Denizli'de, kırmızı ışık kuralına uymadığı belirlenen 32 yayaya toplam 3 bin 456 lira idari para cezası kesildi.

Denizli'de, kırmızı ışık kuralına uymadığı belirlenen 32 yayaya toplam 3 bin 456 lira idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Merkezefendi ilçesi Mimar Sinan ile Saltak caddeleri kesişiminde "yayalar için kırmızı ışık uygulaması" yaptı. Kırmızı ışık ihlali yapan yayalar, polis kameraları tarafından kaydedildi.
Denetim sonunda kırmızı ışıkta geçen 32 yayaya 108'er lira olmak üzere toplam 3 bin 456 lira cezası uygulandı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, trafik kurallarının sadece araç sürücülerini kapsamadığını, yayaların da bu kapsama dahil olduğunu belirtti.
Bu arada 108 lira ceza kesilen Ali Mert, uygulamanın kendi güvenlikleri için olduğunu vurgulayarak, polislere teşekkür etti.
Kırmızı ışıkta geçen yayalara para cezası
Merkezefendi, Mimar Sinan, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:40 Kaynak: AA
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