Kırmızı ışıkta geçen yayalara para cezası
11 dakika önce
Malatya'da kırmızı ışık kuralına uymadığı belirlenen 15 yayaya 108'er lira idari para cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:32 Kaynak: AA
Malatya'da kırmızı ışık kuralına uymadığı belirlenen 15 yayaya 108'er lira idari para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Merkez İnönü Caddesi'nde "yayalar için kırmızı ışık uygulaması" gerçekleştirdi.
Kırmızı ışık ihlali yapan yayalar, polis kameraları tarafından kaydedildi.
Denetimde kırmızı ışıkta geçen 15 yayaya 108'er lira ceza uygulandı.
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