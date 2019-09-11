Son Dakika Haberleri: Kırmızı ışıkta geçen yayalara para cezası
Son Dakika Güncel Haber

Kırmızı ışıkta geçen yayalara para cezası

11 dakika önce

Malatya'da kırmızı ışık kuralına uymadığı belirlenen 15 yayaya 108'er lira idari para cezası verildi.

Kırmızı ışıkta geçen yayalara para cezası, System.String[]

Malatya'da kırmızı ışık kuralına uymadığı belirlenen 15 yayaya 108'er lira idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Merkez İnönü Caddesi'nde "yayalar için kırmızı ışık uygulaması" gerçekleştirdi.

Kırmızı ışık ihlali yapan yayalar, polis kameraları tarafından kaydedildi.

Denetimde kırmızı ışıkta geçen 15 yayaya 108'er lira ceza uygulandı.

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Medipol Başakşehir'den Abdurrahim Albayrak açıklaması
Son Dakika: Kandil'de öldürülen teröristlerden biri kırmızı kategoride aranan Gülüzar Tural çıktı Erdoğan imzaladı, 7 ilde 9 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi Açılışını Erdoğan'ın yaptığı parkın içler acısı hali yürek burktu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 11:44:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırmızı ışıkta geçen yayalara para cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]