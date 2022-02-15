Üye Girişi
Kırmızı ışıkta geçen yayalara polisten güldüren uyarı: "Geri çekil" - Son Dakika

Kırmızı ışıkta geçen yayalara polisten güldüren uyarı: "Geri çekil"

15.02.2022 15:54
Kırmızı ışıkta geçen yayalara polisten güldüren uyarı: "Geri çekil"

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekipleri kırmızı ışıkta geçen yayalara yönelik uygulama yaptı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekipleri kırmızı ışıkta geçen yayalara yönelik uygulama yaptı. Polisin, vatandaşlara yönelik ilginç uyarıları ise güldürdü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri İbrahim Ağa Caddesi ve Yeni Bağdat Caddesi kesişiminde bulunan trafik ışıklarında uygulama yaptı. Trafik kazalarının önüne geçilmesini amaçlayan uygulama kapsamında, kırmızı ışıkta geçen yayalara cezai işlem uygulandı. Polis ekiplerinin bir öğretmen edasıyla vatandaşları uyarması renkli görüntüler olurdu. Ekiplerin kırmızı ışıkta geçmekte olan yolun ortasındaki vatandaşları, 'Size hala kırmızı yanıyor. Geri çekilin' diyerek yolun başına gönderdiği anlar ise güldürdü.

"Bizim eleman bile ceza yedi"

Polis ekiplerinin yaptığı uygulamanın doğru bir uygulama olduğunu söyleyen bölge esnafı Cemal Özkara (54) "Vatandaş olarak hiçbir şeye dikkat etmediğimiz gibi buna da dikkat etmiyoruz. Polis ceza yazdı haklı olarak. Yoldaki kadınlara 'Geri dönün' dediler, kadınlar geri döndü. Bizim eleman bile ceza yedi. Ayakkabı almaya gitmişti, hızlı bir şekilde geçince polis çağırıp cezayı yazdı. Bu tarz uygulamalar devam etsin. Araçlara yazıldığı gibi eğer suçluysa vatandaşa da ceza yazılması lazım" dedi.

"Bu ışıklara vatandaşların yüzde 80'i uymuyor"

Alışkın olmadıkları için bu uygulamanın kendilerini güldürdüğünü söyleyen bölge esnafı İsrafil Yılmaz (52)ise "Çok güzel bir uygulama. Vatandaşın artık bunu bilmesi lazım. Kırmızı ışıkta araba nasıl duruyorsa yaya da duracak. Alışkın olmadığımız için polisin yaptığı bu uygulama bizi güldürdü. Kırmızı ışıkta geçeni yakalayıp ceza kesiyor. 30 yıldır burada esnafım. Bu ışıklara vatandaşların yüzde 80'i uymuyor" diye konuştu. - KOCAELİ

Kırmızı ışıkta geçen yayalara polisten güldüren uyarı: Geri çekil
Kırmızı ışıkta geçen yayalara polisten güldüren uyarı: Geri çekil
Kırmızı ışıkta geçen yayalara polisten güldüren uyarı: Geri çekil

YORUMLAR
500

Hisarcık, Kocaeli, Gebze, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı ışıkta geçen yayalara polisten güldüren uyarı: 'Geri çekil' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:51 Sarıgül markete gitti, fiyatları kontrol etti ve bakan Nebati'ye seslendi: Aynı yerde, aynı noktadayım, fiyatlar da aynı!
15:49 Yargı'nın Pars savcısı, sevgilisinden ayrıldı!
15:48 Peynirde 5 kuruşluk indirim, sosyal medyanın gündeminden düşmedi!
15:46 Adnan Oktar'ın eski "aslancığı": Benim görevim kadınları ona götürmekti, 200 kadın götürdüm
15:40 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye, Han'ı çöplükte görünce ne tepki veriyor?
15:31 Stefan Kuntz görüştü! Deniz Undav Türk Mili Takımı forması giymeye sıcak bakıyor
15:25 Sigorta parası için hamile eşini uçurumdan attı, Türkiye turuna çıktı! Adaletten kaçamadı: Müebbet
15:27 Yaşar Alptekin canlı yayında vasiyetini açıkladı
15:15 Maskesiz hayatımız ne zaman başlayacak? Bakanlık yetkilileri müjdeyi verdi
15:12 İslamiyet'e yönelen Yaşar Alptekin, Merve Boluğur'un dansına göz ucuyla bile bakmadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 16:01:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kırmızı ışıkta geçen yayalara polisten güldüren uyarı: "Geri çekil" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement