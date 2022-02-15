Kırmızı ışıkta geçen yayalara polisten güldüren uyarı: "Geri çekil" - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekipleri kırmızı ışıkta geçen yayalara yönelik uygulama yaptı. Polisin, vatandaşlara yönelik ilginç uyarıları ise güldürdü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri İbrahim Ağa Caddesi ve Yeni Bağdat Caddesi kesişiminde bulunan trafik ışıklarında uygulama yaptı. Trafik kazalarının önüne geçilmesini amaçlayan uygulama kapsamında, kırmızı ışıkta geçen yayalara cezai işlem uygulandı. Polis ekiplerinin bir öğretmen edasıyla vatandaşları uyarması renkli görüntüler olurdu. Ekiplerin kırmızı ışıkta geçmekte olan yolun ortasındaki vatandaşları, 'Size hala kırmızı yanıyor. Geri çekilin' diyerek yolun başına gönderdiği anlar ise güldürdü.

"Bizim eleman bile ceza yedi"

Polis ekiplerinin yaptığı uygulamanın doğru bir uygulama olduğunu söyleyen bölge esnafı Cemal Özkara (54) "Vatandaş olarak hiçbir şeye dikkat etmediğimiz gibi buna da dikkat etmiyoruz. Polis ceza yazdı haklı olarak. Yoldaki kadınlara 'Geri dönün' dediler, kadınlar geri döndü. Bizim eleman bile ceza yedi. Ayakkabı almaya gitmişti, hızlı bir şekilde geçince polis çağırıp cezayı yazdı. Bu tarz uygulamalar devam etsin. Araçlara yazıldığı gibi eğer suçluysa vatandaşa da ceza yazılması lazım" dedi.

"Bu ışıklara vatandaşların yüzde 80'i uymuyor"

Alışkın olmadıkları için bu uygulamanın kendilerini güldürdüğünü söyleyen bölge esnafı İsrafil Yılmaz (52)ise "Çok güzel bir uygulama. Vatandaşın artık bunu bilmesi lazım. Kırmızı ışıkta araba nasıl duruyorsa yaya da duracak. Alışkın olmadığımız için polisin yaptığı bu uygulama bizi güldürdü. Kırmızı ışıkta geçeni yakalayıp ceza kesiyor. 30 yıldır burada esnafım. Bu ışıklara vatandaşların yüzde 80'i uymuyor" diye konuştu. - KOCAELİ