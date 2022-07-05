Kırmızı ışıkta geçenler drona yakalandı - Son Dakika
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Kırmızı ışıkta geçenler drona yakalandı

05.07.2022 11:11

Kırmızı ışıkta geçenler drona yakalandı Kamera olmadığını düşünen sürücülere dron şoku Düzce'de kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler dron ile tespit edildi.

Kırmızı ışıkta geçenler drona yakalandı

Kamera olmadığını düşünen sürücülere dron şoku

DÜZCE - Düzce'de kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler dron ile tespit edildi. 19 sürücüye toplam 8 bin 113 lira ceza yazıldı.

Düzce'de trafik ekipleri ve İnsansız Hava Araçları Şube Müdürlüğü ekiplerince dronlu kırmızı ışık denetimi yapıldı. Düzce- Sakarya D-100 karayolu üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde, 19 araç sürücüsü 45 dakika içerisinde ışık ihlali yaptı. Bazı sürücüler itiraz etse de havadan kayıt altına alınan görüntüler olduğunu duyunca cezaya razı oldu.

Kırmızı Işık ihlali yapan sürücülere 427 liradan toplamda 8 bin 114 lira ceza yazıldı.

YORUMLAR
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Dronlu denetimde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ceza Dronlu denetimde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ceza Kırmızı ışık ihlaline uymayan motosiklet sürücüsü bisiklete çarptı...Kaza anı kamerada Kırmızı ışık ihlaline uymayan motosiklet sürücüsü bisiklete çarptı...Kaza anı kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı ışıkta geçenler drona yakalandı - Son Dakika

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