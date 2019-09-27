Son Dakika Haberleri: Kırmızı ışıkta geçerek ölüme neden olan sürücü: durmam imkansızdı
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Kırmızı ışıkta geçerek ölüme neden olan sürücü: durmam imkansızdı

36 dakika önce

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, kırmızı ışıkta geçerek çarptığı otomobilin sürücüsü Yalçın Çekiçoğlu'nun (31) ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan kamyon şoförü Suat Tüfekçi, hakim önüne çıktı.

Kırmızı ışıkta geçerek ölüme neden olan sürücü: durmam imkansızdı, System.String[]

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, kırmızı ışıkta geçerek çarptığı otomobilin sürücüsü Yalçın Çekiçoğlu'nun (31) ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan kamyon şoförü Suat Tüfekçi, hakim önüne çıktı. Tüfekçi, "Bana yeşil yanıyordu. 50-60 kilometre hızla gidiyordum. Lamba kırmızıya dönünce artık durmam imkansızdı. Araca çarptım" dedi. Savcı, Tüfekçi için 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Kaza, mayıs ayında Bursa- İzmir yolu karayolu Bakırköy kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Suat Tüfekçi yönetimindeki 17 EU833 plakalı kamyon, kırmızı ışık ihlali yaparak kavşaktan karşı yöne geçen 16 Y 0150 plakalı Yalçın Çekiçoğlu idaresindeki otomobile çarptı. Kamyon, otomobili önüne alarak metrelerce sürükledi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Yalçın Çekiçoğlu ve yanında bulunan Erden Özalp (18) olay yerine gelen ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın Çekiçoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kamyon sürücüsü tutuklandı.

'DURMAM İMKANSIZDI, OTOMOBİLE ÇARPTIM'

Bursa 3'üncü  Ağır Ceza Mahkemesi'nde Suat Tüfekçi hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçundan 2 ila 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. İlk defa  hakim önüne çıkan sanık Tüfekçi, "Trafik lambası yeşil yanıyordu ve geçebileceğimi düşündüm. Lamba önce sarıya, ardından kırmızıya döndü. 50-60 kilometre hızla gidiyordum. Durmam imkansızdı. Araca çarptım" dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında Tüfekçi için 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Ayrıca savcı, kazada bilinçli taksir olduğunu ve suça ilişkin cezasının üçte birden yarısına kadar arttırılmasını talep etti. Sanık avukatlarının, mütalaaya süre istemesiyle dava karara bağlanmak üzere ertelendi.

Karacabey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:30 Kaynak: DHA
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