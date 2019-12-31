Kırmızı ışıkta geçti, kaldırımda yürüyen kadına çarptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı ışıkta geçti, kaldırımda yürüyen kadına çarptı - Son Dakika

Kırmızı ışıkta geçti, kaldırımda yürüyen kadına çarptı

6 saat önce

Adana'da kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, önce otobüse ardından da kaldırımda yürüyen kadına çarptı.

Kırmızı ışıkta geçti, kaldırımda yürüyen kadına çarptı, System.String[]

Adana'da kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, önce otobüse ardından da kaldırımda yürüyen kadına çarptı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Seyhan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Alparslan Türkeş Bulvarı'nın kesişiminde meydana geldi. MOBESE kamerasına yansıyan kazada, kırmızı ışıkta geçen bir otomobil önce yolunda ilerleyen otobüse ardından da direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırımda yürüyen bir kadına çarptı. Görüntülerde kadının çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştüğü görülüyor - ADANA

Alparslan Türkeş Bulvarı, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:56 Kaynak: İHA
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