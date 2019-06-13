Son Dakika Haberleri: Kırmızı ışıkta geçti, kaldırımdaki 3 kişiyi yaraladı
Son Dakika Güncel Haber

Kırmızı ışıkta geçti, kaldırımdaki 3 kişiyi yaraladı

2 saat önce

Kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücünün kullandığı aracın, kaldırımdaki 3 kişiye çarpmasına ilişkin anlar İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) kamerasına takıldı.

Kırmızı ışıkta geçti, kaldırımdaki 3 kişiyi yaraladı, System.String[]
Kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücünün kullandığı aracın, kaldırımdaki 3 kişiye çarpmasına ilişkin anlar İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) kamerasına takıldı.
Göztepe semti Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) civarındaki İZUM kamerasına yansıyan görüntülerde, akşam meydana gelen kaza anı yer aldı.
Kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün kullandığı araç, kaldırıma çıkarak 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, kaza görüntülerini sosyal paylaşım sitesinden yayınlayarak vatandaşlardan dikkatli araç kullanmalarını istedi.
Gökçe, paylaşımında, "Kırmızı ışığa uymayan sürücü önce tramvay yoluna sonra kaldırıma girerek 3 yayanın yaralanmasına sebep oldu. Çok üzgünüz. Yaralılarımız hastaneye kaldırılıyor. Sayın sürücüler, lütfen trafik işaretlerine uyalım. Hız yapmayalım!" ifadesine yer verdi.
Gökçe, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam hızlı araç kullanımı ve trafik ihlali oranının yükseldiğini kaydederek, "Akşam saatlerinde bazı sürücülerde hızlı araç kullanımı eğilimi gözlemliyoruz. Vatandaşlarımız da o saatlerde sahile iniyor ve beklemedikleri kazayla karşılaşıyorlar." diye konuştu.
Kazada yaralanan 3 kişinin hastanede tedavi altına alındığını, hayati tehlikelerinin bulunmadığını dile getiren Gökçe, görüntüleri İzmir Emniyet Müdürlüğüne teslim edeceklerini, resmi işlemlerin de süreceğini ifade etti.
Gökçe, kaza nedeniyle tramvay seferlerinin 38 dakika aksadığını da sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:03 Kaynak: AA
Gökçe, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırıkkale'de zincirleme kaza: 2 ölü, 17 yaralı (2) Takla atan taksiden araç sürücüsü burnu bile kanamadan çıktı Sürücü adayı vitesi karıştırınca ortalık savaş alanına döndü İzmir'deki korkutan yangın! Evlere sıçradı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:17:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırmızı ışıkta geçti, kaldırımdaki 3 kişiyi yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]