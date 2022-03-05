Kırmızı ışıkta geçtiği için uyarılınca çekiçle saldıran sürücü adliyede - Son Dakika
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Kırmızı ışıkta geçtiği için uyarılınca çekiçle saldıran sürücü adliyede

05.03.2022 14:33

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, otomobiliyle kırmızı ışık ihlali yapınca korna çalarak kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran ve gözaltına alınan sürücü Ö.Ö., adliyeye sevk edildi.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, otomobiliyle kırmızı ışık ihlali yapınca korna çalarak kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran ve gözaltına alınan sürücü Ö.Ö., adliyeye sevk edildi.

Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı'nda dün meydana gelen olayda Ö.Ö., otomobiliyle kavşakta kırmızı ışıkta geçince 06 BJ 5854 plakalı otomobilin sürücüsü de uyarmak için korna çaldı. Ö.Ö., bunun üzerine aracını yolun ortasında bırakıp bagajdan aldığı çekiçle kornaya basan sürücüye saldırdı. Ö.Ö., aracının kapılarını kilitleyerek, kendisini korumaya çalışan sürücüye açık camdan kolunu sokarak çekiçle vurdu. Diğer sürücülerin uyarısına rağmen sakinleşmeyen Ö.Ö., ismi öğrenilemeyen sürücünün aracının camlarını çekiçle kırdı. Ö.Ö., daha sonra aracına binerek uzaklaştı.

VİDEOYA 'HESAPLAŞACAĞIZ' YORUMU

Ö.Ö.'nün çekiçle sürücüye saldırdığı anlara ilişkin cep telefonu kamerası görüntüleri, sosyal medyada paylaşılırken, büyük tepki çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntünün altına yorum yapan Ö.Ö.'nün, "Video çeken arkadaşla da ayrıca hesaplaşacağız. Orada kırmızı ışıkta geçen bir tek ben değildim, göbekte kilitlenme vardı. Benim sol tarafım zaten doluydu. O arkadaşın bana küfür, tahrik ettiğini, etraftaki insanların zaten ona tepki gösterdiğini bilmeden bu şekilde bana tepki gösteren herkesin" yazması dikkat çekti.

Ö.Ö., daha sonra polis tarafından gözaltına alındı. Ö.Ö., emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Ö.Ö.'nün, ifadesinde, "Çocuğum hastaydı ona yetişmek için kırmızı ışıkta geçtim. Geçince arkadan korna basarak küfretti. Bunun üzerine saldırdım" dediği öğrenildi.

Öte yandan polis, trafik tutanağı tutarak olay yerinden ayrılan ismi öğrenilemeyen mağdur sürücüye de ulaştı ancak sürücünün korktuğu için şikayetçi olmak istemediği belirtildi.

Kırmızı ışıkta geçtiği için uyarılınca çekiçle saldıran sürücü adliyede
Kırmızı ışıkta geçtiği için uyarılınca çekiçle saldıran sürücü adliyede
Kırmızı ışıkta geçtiği için uyarılınca çekiçle saldıran sürücü adliyede
Kırmızı ışıkta geçtiği için uyarılınca çekiçle saldıran sürücü adliyede
Kırmızı ışıkta geçtiği için uyarılınca çekiçle saldıran sürücü adliyede

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Çankaya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırmızı ışıkta geçtiği için uyarılınca çekiçle saldıran sürücü adliyede - Son Dakika


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