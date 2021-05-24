Kırmızı ışıkta geçtiler, karı koca polise beddua ettiler - Son Dakika

Kırmızı ışıkta geçtiler, karı koca polise beddua ettiler

Ceza tutanağını imzalamayıp makbuzu almadan aracına binip gitti

Plakası yabancı olduğu için ceza kesildiğini söyleyip "haram olsun" dedi

Polis bir arka sıradaki otomobilin Antalya plakalı olduğunu söyleyince sustu

"Plakamız yabancı olduğu için ceza kesiyorsanız haram olsun"

ANTALYA - Antalya'da polisin yaptığı denetimde 1 saat içerisinde 30 dolayında kırmızı ışık ihlali yapılırken, ihlal yapan bir sürücü, 1 haftada 2 kez ceza yediğini belirterek polislere beddua etti. Plakasının yabancı olması sebebiyle ceza kesildiğini iddia eden sürücünün eşi "Haram olsun" derken, sürücü ceza tutanağını imzalamadı, makbuzunu da almadan aracına binip gitti. Kırmızı ışık cezası yiyen ve eğitimci olduğunu söyleyen sürücünün 1 hafta önce aracının muayenesinin geçmesi nedeniyle ceza yediği belirlendi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, trafik kazalarının önlenmesi ve vatandaşların trafik kurallarına uymaları konusunda çalışma ve denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Trafik ekiplerince Orman İşletme Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen kırmızı ışık denetimlerinde yaklaşık 1 saatlik sürede 30 dolayında araç sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı gözlendi.

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere 314 TL para cezası uygulanırken, kırmızı ışık ihlali yapmadığını iddia eden sürücülere kırmızı ışıkta geçişlerinin şehir polis kamerası kayıtlarında mevcut olduğunun söylenmesinin ardından, çeşitli bahanelere sığınmaları gözden kaçmadı.

Kırmızı ışıkta geçti ceza yiyince polislere beddua etti

Ekipler tarafından kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle durdurulan bir araç sürücüsü, önce kırmızı ışıkta geçmediğini iddia etse de görüntülerin mevcut olduğunun söylenmesi üzerine kendisinin eğitimci olduğunu, 1 hafta içerisinde 2 kez trafik cezası yediğini belirterek polislere tepki gösterdi. Aldığı maaşı trafik cezasına yatırdığını belirten sürücü, trafik ekiplerinin hazırladığı tutanağı imzalamazken, araçta bulunan eşi de sürekli polislerle diyaloga girip beddua etti. Trafik polisleri nezaket kuralları dışına çıkmazken, sürücü belgesini alan araç sürücüsü, beddualar yağdırarak aracına bindi ve uygulama noktasından uzaklaştı.

Aracın muayenesi geçmiş

Trafik polislerine beddua yağdıran araç sürücüsünün 1 hafta önce Hastane Caddesi'nde yapılan uygulama sırasında, aracının muayenesinin geçmiş olması nedeniyle ceza yediği belirlendi.