Kırmızı ışıkta jonglör gösterisi - Son Dakika

ANTALYA'da üniversite öğrencileri Derya Yürümez (24) ile Berkay Buyuk'un (25), kırmızı ışıkta bekleyen sürücüler için yaptığı jonglör gösterisi yüzleri gülümsetti. İki genç, bu yolla Türkiye'yi gezmeyi planladıklarını söyledi.

Kameralara yansıyan renkli görüntüler, Muratpaşa ilçesi Burhanettin Onat kavşağında çekildi. Kırmızı ışık yandığı sırada ortaya çıkan Eskişehir Orhangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Derya Yürümez ile Anadolu Üniversitesi Gastronomi Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Berkay Buyuk, ellerindeki labutlar ile yeşil ışığı bekleyen sürücülere keyifli anlar yaşattı. Araçlar için kırmızı ışığın yanmasıyla yola çıkıp sürücülere selam veren iki genç, ardından ellerindeki labutlarla gösteri yaptı. Sürücüler de iki jonglörün gösterisini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.