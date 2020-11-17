Kırmızı ışıkta jonglör gösterisi - Son Dakika

Kırmızı ışıkta jonglör gösterisi

17.11.2020 15:17
Kırmızı ışıkta jonglör gösterisi, System.String[]

ANTALYA'da üniversite öğrencileri Derya Yürümez (24) ile Berkay Buyuk'un (25), kırmızı ışıkta bekleyen sürücüler için yaptığı jonglör gösterisi yüzleri gülümsetti.

ANTALYA'da üniversite öğrencileri Derya Yürümez (24) ile Berkay Buyuk'un (25), kırmızı ışıkta bekleyen sürücüler için yaptığı jonglör gösterisi yüzleri gülümsetti. İki genç, bu yolla Türkiye'yi gezmeyi planladıklarını söyledi.

Kameralara yansıyan renkli görüntüler, Muratpaşa ilçesi Burhanettin Onat kavşağında çekildi. Kırmızı ışık yandığı sırada ortaya çıkan Eskişehir Orhangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Derya Yürümez ile Anadolu Üniversitesi Gastronomi Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Berkay Buyuk, ellerindeki labutlar ile yeşil ışığı bekleyen sürücülere keyifli anlar yaşattı. Araçlar için kırmızı ışığın yanmasıyla yola çıkıp sürücülere selam veren iki genç, ardından ellerindeki labutlarla gösteri yaptı. Sürücüler de iki jonglörün gösterisini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Derya Yürümez, jonglörlüğe hobi olarak başladıklarını belirterek, "Eskişehir'den yola çıktık. Bu şekilde Türkiye'yi gezebileceğimizi fark ettik. Birazcık sıcak yerlere kaçmak istedik. Bu yüzden Antalya'ya geldik. Burası çok güzel bir şehir. Bir süre daha vakit geçirebiliriz. Yaptığımız gösterilerle harçlığımızı çıkarabiliyoruz. Destekleyen çok var. İnsanlar trafiği sevmez. 30 saniye de olsa eğlenceli şeyler görmek insanları mutlu eder. İnsanları mutlu görmek bizi de mutlu ediyor" dedi.İnternetten video izlerken jonglörlük yapmaya başladığını söyleyen Berkay Buyuk ise bu sayede yeni insanlar tanıdığını ifade ederek, "Mesleğim olup olmayacağına karar vermedim. Öğrenciliğim sırasında edindiğim hobim. Ancak yemek yapmak da güzel" diye konuştu.

Kırmızı ışıkta jonglör gösterisi
Kırmızı ışıkta jonglör gösterisi
Kırmızı ışıkta jonglör gösterisi

Berkay Şahin, Üniversite, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırmızı ışıkta jonglör gösterisi - Son Dakika


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