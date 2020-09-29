Son dakika... Kırmızı ışıkta kamyona çarpan kamyonetteki çift ve çocukları sıkıştı - Son Dakika

Son dakika... Kırmızı ışıkta kamyona çarpan kamyonetteki çift ve çocukları sıkıştı

Son dakika haberine göre Kırmızı ışıkta kamyona çarpan kamyonetteki çift ve çocukları sıkıştıBursa'da kırmızı ışıkta duran kamyona arkadan çarpan kamyonette bulunan Orhan Hırçın (35), eşi Hamiyet Hırçın ve 2 yaşındaki kızları Arzu Hırçın sıkıştıkları araçtan vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Son dakika... Kırmızı ışıkta kamyona çarpan kamyonetteki çift ve çocukları sıkıştı, System.String[]

Kırmızı ışıkta kamyona çarpan kamyonetteki çift ve çocukları sıkıştı

Bursa'da kırmızı ışıkta duran kamyona arkadan çarpan kamyonette bulunan Orhan Hırçın (35), eşi Hamiyet Hırçın ve 2 yaşındaki kızları Arzu Hırçın sıkıştıkları araçtan vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Kaza, saat 18.30 sıralarında Orhangazi-Bursa kara yolu Çeltikçi Kavşağı'nda meydana geldi. Orhan Hırçın (35) yönetimindeki 77 BN 084 plakalı kamyonet, Orhangazi'den Bursa yönüne doğru seyir halindeyken, Çeltikçi Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duran Caner Okay (45) yönetimindeki 16 AS 420 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, Orhan Hırçın ile birlikte eşi Hamiyet Hırçın ve 2 yaşındaki kızları Arzu Hırçın araç içinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, küçük kızı sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı. Küçük kıza ilk müdahaleyi bu sırada yoldan geçen bir doktor yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Orhan Hırçın ve eşini güçlükle araçtan çıkardı. Yaralı çift, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.ÇOCUKLA VATANDAŞLAR İLGİLENDİ

Kazada yaralanan ve ağlayan küçük kızla yoldan geçen vatandaşlar ilgilendi. İtfaiye ekiplerinin sedyesine yatırılan çocuğa, kaza yerinden geçen bir doktor ilk müdahaleyi yaptı.


Son dakika... Kırmızı ışıkta kamyona çarpan kamyonetteki çift ve çocukları sıkıştı
Son dakika... Kırmızı ışıkta kamyona çarpan kamyonetteki çift ve çocukları sıkıştı
Son dakika... Kırmızı ışıkta kamyona çarpan kamyonetteki çift ve çocukları sıkıştı
Son dakika... Kırmızı ışıkta kamyona çarpan kamyonetteki çift ve çocukları sıkıştı
Son dakika... Kırmızı ışıkta kamyona çarpan kamyonetteki çift ve çocukları sıkıştı
Son dakika... Kırmızı ışıkta kamyona çarpan kamyonetteki çift ve çocukları sıkıştı
Son dakika... Kırmızı ışıkta kamyona çarpan kamyonetteki çift ve çocukları sıkıştı
Son dakika... Kırmızı ışıkta kamyona çarpan kamyonetteki çift ve çocukları sıkıştı
Son dakika... Kırmızı ışıkta kamyona çarpan kamyonetteki çift ve çocukları sıkıştı
Son dakika... Kırmızı ışıkta kamyona çarpan kamyonetteki çift ve çocukları sıkıştı
Son dakika... Kırmızı ışıkta kamyona çarpan kamyonetteki çift ve çocukları sıkıştı
Son dakika... Kırmızı ışıkta kamyona çarpan kamyonetteki çift ve çocukları sıkıştı
Son dakika... Kırmızı ışıkta kamyona çarpan kamyonetteki çift ve çocukları sıkıştı
Son dakika... Kırmızı ışıkta kamyona çarpan kamyonetteki çift ve çocukları sıkıştı
Son dakika... Kırmızı ışıkta kamyona çarpan kamyonetteki çift ve çocukları sıkıştı

Orhangazi, İtfaiye, Bursa, Kaza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 21:42 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kırmızı ışıkta kamyona çarpan kamyonetteki çift ve çocukları sıkıştı - Son Dakika

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