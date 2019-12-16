Kırmızı ışıkta ölüme neden olan sürücüye 5 yıl hapis - Son Dakika
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Kırmızı ışıkta ölüme neden olan sürücüye 5 yıl hapis

6 saat önce

İZMİT'te, kırmızı ışıkta geçerek motosikletli gencin ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Muhammed Enes Malgir (20), 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kırmızı ışıkta ölüme neden olan sürücüye 5 yıl hapis, System.String[]

İZMİT'te, kırmızı ışıkta geçerek motosikletli gencin ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Muhammed Enes Malgir (20), 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmit Körfez Mahallesi'nde 8 Haziran akşamı meydana gelen kazada, Muhammed Enes Malgir yönetimindeki 34 BA 7080 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir otomobille çarpıştı. Kazanın ardından da Milli İrade Meydanı'ndaki trafik ışığında durdu. Bu sırada diğer otomobilden inen 3 kişi, Malgir'in otomobiline doğru yürümeye başladı. Korkuya kapılan Malgir, kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen otomobilini hareket ettirdi. Kırmızı ışıkta geçen Malgir, Kadir Kaçar'ın(22) motosikletine çarptı. Ağır yaralanan Kaçar, tedaviye alındığı hastanede, kazadan 18 gün sonra yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan Muhammed Enes Malgir, sevk edildiği adliyede, Kocaeli 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'suç vasfı ve delil durumunun şüphelinin lehine değişebileceği, beklenen ceza ile tutuklanmanın ölçülü olmayabileceği' adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı. İtiraz üzerine yeniden gözaltına alınan Malgir, 10 Eylül günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Malgir hakkında 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan dava açıldı.

Kocaeli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Muhammed Enes Malgir, cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Ölen Kadir Kaçar'ın babası Rahim Kaçar ve annesi Sevim Kaçar ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen Muhammed Enes Malgir, "Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı, keşke böyle bir sonuç gerçekleşmeseydi. Ben de çok üzgünüm" diyerek, beraatini ve tahliyesini talep etti. Kadir Kaçar'ın annesi Sevim Kaçar ise "Karşı tarafın iyi niyetli olduğuna inanmıyorum ve pişmanlığını samimi bulmuyorum, benim kaybım büyük. Ben sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi. Baba Rahim Kaçar da, "Benim kaybım büyük, ben Türk adaletine güveniyorum, dosyadan emsal bir karar çıkmasını ümit ediyorum. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Tutuklu sanık Muhammed Enes Malgir, son sözünün sorulması üzerine ise, "Suçsuz olduğuma inanıyorum. Ancak üzüntüm büyüktür. Bunun sebebi ceza alma ihtimalim ya da tazminatlar değildir. Gerçekleşen netice nedeniyle üzgünüm" ifadelerini kullandı.

5 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme, Muhammed Enes Malgir'i, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ardından da eylemin 'bilinçli taksir' ile gerçekleştiğini bildirerek, cezayı 6 yıla çıkarttı. Mahkeme, hafifletici nedenlerle cezayı 5 yıla düşürdü.

Baba Rahim Kaçar, Malgir'e verilen cezayı yeterli bulmadıklarını ve karara itiraz edeceklerini

söyledi.


Muhammed Enes, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:49 Kaynak: DHA
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