Kırmızı ışıkta otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kırmızı ışıkta otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı

30.03.2022 20:00
Kırmızı ışıkta otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıya uğrayan otomobil sürücüsü yaralandı.

Olay, Adana Caddesi Sebze Hali Kavşağında meydana geldi. Edilen bilgilere göre, bir petrolde pompacı olarak çalışan Orhan Güleç (38) iş çıkışı 01 COR 72 plakalı otomobil ile seyir halindeyken kırmızı ışıklarda durdu. O esnada plakası olmayan bir motosiklet yanında durdu. İddialara göre çuval içerisinde sakladığı pompalı tüfekle Orhan Güleç'e ateş etti. Olay yerinden hızla uzaklaşan silahlı saldırganın kafasında beyaz bir kaskı da bulunduğu iddia edildi. Orhan Güleç ışıklardan yaklaşık 10 metre daha ilerleyerek durdu. Çevredekiler den yardım istedi. Olay yerine acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı cadde üzerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polisin yaşanan silahlı saldırı olayı ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturması sürüyor. - ADANA

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Otomobil, Saldırı, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı ışıkta otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırmızı ışıkta otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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