Kırmızı ışıkta Twerk dansı yapan genç kıza ailesi sırt döndü - Son Dakika

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Elif G. isimli TikTok kullanıcısı, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda araçlara kırmızı ışık yanınca birden kendisini yaya geçidine atıp Twerk dans yapmaya başladı. Genç kız, bu görüntüyü sosyal medya hesabından da paylaştı.

KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Elif G.'nin bu görüntüleri kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılıp beğenildi. Beğenilerin yanında genç kız çok sayıda da tepki aldı.

AİLESİ DE SIRT DÖNDÜ

Gelen tepkiler üzerine dans videosunu sosyal medya hesabından kaldıran Elif G. ailesinin kendisine sırt döndüğünü ve kendinden izinsiz görüntüleri paylaşanları da dava edeceğini belirtti.

"BENİ GÜNDEM KONUSU ETMEYİN"

Elif G., "Kendini bilmez hadsizler beni takip etmeyin, beni gündem konusu da etmeyin. Kalmadı konu, zaten kapandı TikTok hesabımı sildim. Hadi işinize bakın artık. O dansları da paylaşanları da ilk işim pazartesi günü suç duyurusunda bulunmaktır. Benim üzerimden yalan haber yapmayın" dedi.

İşte videonun altına yapılan yorumlardan bazıları;