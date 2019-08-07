Kırmızı ışıkta U dönüşü yapan tıra minibüs çarptı

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Sevgilisi tarafından terk edilen genç, Facebook canlı yayınında TIR'a çarparak intihar etti

Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor

12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi