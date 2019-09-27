Son Dakika Haberleri: Kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 1 yaralı
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Kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 1 yaralı

48 dakika önce

Hatay'da alt geçitten çıkan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçları fark edemeyince zincirleme kazaya neden oldu.

Kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 1 yaralı, System.String[]

Hatay'da alt geçitten çıkan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçları fark edemeyince zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Defne ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Mumcu Alt Geçidi'nden çıkan 31 ACM 86 plakalı otomobilin sürücüsü Refik Y., kırmızı ışıkta bekleyen araçları fark edemeyerek araçlara çarptı. Kazada sürücü Refik Y. ağır yaralanırken, kazaya karışan 01 AAP 055 plakalı otomobilin sürücüsü Züher Ç. ve 31 DK 715 plakalı otomobilin sürücüsü İnal B.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Defne, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:25 Kaynak: İHA
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