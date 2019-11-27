Son Dakika Haberleri: Kırmızı ışıktan geçerken yaralanıp 235 TL ceza yedi..Kadının metrelerce savrulduğu kaza anı kamerada
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Kırmızı ışıktan geçerken yaralanıp 235 TL ceza yedi..Kadının metrelerce savrulduğu kaza anı kamerada

6 saat önce

Kırmızı ışıktan geçerken yaralanıp 235 TL ceza yedi.

Kırmızı ışıktan geçerken yaralanıp 235 TL ceza yedi..Kadının metrelerce savrulduğu kaza anı kamerada

Kaza anı kameralara yansıdı

Kameralara yansıyan görüntülerde otomobil kadını metrelerce savuruyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa'da yaşanan trafik kazasında otomobilin çarptığı kadına kırmızı ışıkta geçtiği için 235 cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Atatürk Bulvarından Malkara istikametine seyir halinde olan K.A.'nın kullandığı 59 HN 972 plakalı otomobil C.A.'ya çarptı. Otomobilin çarpması nedeniyle C.A. isimli kadın hafif şekilde yaralandı.

Kırmızı ışıkta geçerken yaralanıp ceza yedi

Olay yerine gelen polis ekipleri kazaya ilişkin araştırma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme ve çeşitli araştırmalar sonucu hafif şekilde yaralanan kadının yayalar için kırmızı ışık yandığı sırada yoldan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptığını belirledi. Bunun üzerine yayalar için yanan kırmıza ışıkta geçerken otomobil çarpan kadına 235 TL cezai işlem uygulandı.

2 metre savurdu

Otomobilin kadına çarptığı anlar ise saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kırmızı ışık yanarken yolu birkaç vatandaşlar karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarpıp yaklaşık 2 metre savuruyor.

Kırmızı ışıktan geçerken yaralanıp 235 TL ceza yedi..Kadının metrelerce savrulduğu kaza anı kamerada

Süleymanpaşa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:30 Kaynak: İHA
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