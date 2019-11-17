Son Dakika Haberleri: Kırmızı kart gören futbolcu hakeme saldırdı, maç yarıda kaldı
Son Dakika Spor Kırmızı kart gören futbolcu hakeme saldırdı, maç yarıda kaldı - Son Dakika Spor

Kırmızı kart gören futbolcu hakeme saldırdı, maç yarıda kaldı

6 saat önce

Kayseri'de Süper Amatör Küme maçında kırmızı kart gören Sağlıksporlu Seyfettin Yesügey, hakem Ahmet Ulu'ya saldırınca, karşılaşma yarıda kaldı.

Kırmızı kart gören futbolcu hakeme saldırdı, maç yarıda kaldı, System.String[]

Kayseri'de Süper Amatör Küme maçında kırmızı kart gören Sağlıksporlu Seyfettin Yesügey, hakem Ahmet Ulu'ya saldırınca, karşılaşma yarıda kaldı.

Kayseri Argıncık 1 nolu sahada oynanan Süper Amatör Küme maçında Sağlıkspor ile Trend Gayrimenkulspor karşılaştı. Trend Gayrimenkulspor 1-0 önde götürdüğü karşılaşmanın 70'inci dakikasında, Sağlıkspor oyuncusu Seyfettin Yesügey ile yardımcı hakem Erkan Kırçıl arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan sözlü tartışma sonrasında maçın orta hakemi Ahmet Ulu, Seyfettin Yesügey'e kırmızı kart gösterdi. Karara tepki gösteren Seyfettin Yesügey, hakem Ahmet Ulu'ya saldırdı. Bir süre, hakemler ve futbolcular arasında arbede yaşandı. Saha içinde çıkan arbede, görevliler ve polis ekiplerinin araya girmesi sonrasında güçlükle yatıştırıldı. Hakemlerin polis eşliğinde karakola giderek kendilerine saldıdan futbolculardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Müsabaka 70'inci dakikada yarıda kaldı.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 06:09 Kaynak: DHA
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