Son Dakika Haberleri: Kırmızı Kart Gören Oyuncu Hakeme Saldırdı

Kırmızı Kart Gören Oyuncu Hakeme Saldırdı

44 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde Andırın Yesildağspor ile Ekinözü Cela Belediyespor takımları arasında oynanan 1'inci Amatör Küme maçında kırmızı kart gören konuk takım futbolcusu Ahmet Yetişken, hakeme saldırdı.

Kırmızı Kart Gören Oyuncu Hakeme Saldırdı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde Andırın Yesildağspor ile Ekinözü Cela Belediyespor takımları arasında oynanan 1'inci Amatör Küme maçında kırmızı kart gören konuk takım futbolcusu Ahmet Yetişken, hakeme saldırdı.

Andırın Şehir Stadyumu'nda dün, 1'inci Amatör Küme'de mücadele eden Andırın Yeşildağspor, Ekinözü Cela Belediyespor'u ağırladı. Maçın 20'nci dakikasına 2-0 mağlup giren Ekinözü Cela Belediyespor oyuncularından Ahmet Yetişken'in müdahalesi sonucu rakip oyuncu yerde kaldı.  Maçın orta hakemi Hacı Ahmet Toy, ikinci sarı karttan kırmızı kartı göstererek Ahmet Yetişken'i oyun dışı bıraktı.

Karara sinirlenen Yetişken, hakem hacı Ahmet Toy'a saldırdı. Arkadaşlarının sakinleştirmeye çalıştığı Ahmet Yetişken, Hakem Hacı Ahmet Toy'un boğazını sıkıp tekme attı. Yetişken, hakemin yanından güçlükle uzaklaştırıldı. Olay üzerine hakem Hacı Ahmet Toy, maçı iptal etti. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:56 Kaynak: DHA

Andırın, Ekinözü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Romalı Cengiz Ünder, Sakatlığı Nedeniyle 1 Ay Sahalardan Uzak Kalacak Samsunspor, 30 Yıl Önceki Kazada Ölen Teknik Adam ve Futbolcuları Andı

Ricardo Quaresma, Beşiktaş'la Görüştü: Takımdan Ayrılmak İstiyorum Türkiye Kupasında Hakemler Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 11:40:28. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırmızı Kart Gören Oyuncu Hakeme Saldırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]