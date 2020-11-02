Kırmızı kart gören Sinan Gümüş'ü sakinleştirmek için F.Bahçeli yönetici sahaya girdi
02.11.2020 23:04
Fenerbahçeli yönetici Volkan Ballı, Antalyaspor maçının son dakikasında kırmızı kart gören ve oyun dışı kalan Sinan Gümüş'ü sakinleştirmek için sahaya girdi.
Fenerbahçe'nin Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın son dakikasında gergin anlar yaşandı.
Mücadelenin son dakikalarında sarı lacivertlilerde Sinan Gümüş, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
DEVREYE VOLKAN BALLI GİRDİ
Hakemin kırmızı kart kararına sinirlenen tecrübeli futbolcu, hakeme sert tepki gösterdi. Bunun üzerine saha giren Fenerbahçeli yönetici Volkan Ballı, Sinan Gümüş'ü sakinleştirdi ve olayı daha da büyümesini engelledi.
Son Dakika Kerimcan Durmaz hem depremin acısını hem de koronavirüsü unutup parti yapınca tepki çekti Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti Yeşilçam'ın "garson"u Orhan Çoban koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin İzmir depreminin şiddetini farklı ölçmesinin nedeni ortaya çıktı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı İzmir'deki depremin şiddeti işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü