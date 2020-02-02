Kırmızı kart gösteren hakeme yumruk attı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, 1'inci Amatör Küme maçında kırmızı kart gören futbolcu, hakeme yumruk attı. Maçı tatil eden hakem, karakola gidip, oyuncudan şikayetçi oldu.

Erenler'de bulunan stattaki 1'inci Amatör Küme maçında Geyvespor ile TÜVASAŞ Demirspor karşılaştı. Geyvespor'un 1-0 üstünlüğü ile devam ettiği mücadelede, TÜVASAŞ Demirsporlu Yıldıray Kenet, karşı takımdan Murat Kaba'ya faul yaptı. Karşılaşmanın hakemi Bilal İnci de rakibine faul yapan Kenet'e ikinci sarı kart nedeniyle kırmızı kart gösterdi. Hakem İnci, kırmızı kartına not alırken, Kenet de hızla üzerine doğru gelerek, yumruk attı. Saldırıya uğrayan hakem, maçı tatil etti. Karakola giden Bilal İnci, kendisine yumruk atan futbolcu Yıldıray Kenet'ten şikayetçi oldu. Bunun üzerine Kenet hakkında, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra adli işlem başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Maçtan görüntü

-Faul pozisyonu

-İkinci sarı karttan kırmızı kart gösterme

-Hakeme yumruk

-Yumruk atma anı yakınlaştırılmış görüntüsü

- Sakarya