Son Dakika › Spor › Kırmızı kart gösteren hakeme yumruk attı - Son Dakika Spor
Kırmızı kart gösteren hakeme yumruk attı
6 saat önce
Sakarya'nın Erenler ilçesinde, 1'inci Amatör Küme maçında kırmızı kart gören futbolcu, hakeme yumruk attı.
Sakarya Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:40 Kaynak: DHA
'nın Erenler
ilçesinde, 1'inci Amatör Küme maçında kırmızı kart gören futbolcu, hakeme yumruk attı. Maçı tatil eden hakem, karakola gidip, oyuncudan şikayetçi oldu.
Erenler'de bulunan stattaki 1'inci Amatör Küme maçında Geyvespor ile TÜVASAŞ Demirspor karşılaştı. Geyvespor'un 1-0 üstünlüğü ile devam ettiği mücadelede, TÜVASAŞ Demirsporlu Yıldıray Kenet, karşı takımdan Murat Kaba'ya faul yaptı. Karşılaşmanın hakemi Bilal İnci de rakibine faul yapan Kenet'e ikinci sarı kart nedeniyle kırmızı kart gösterdi. Hakem İnci, kırmızı kartına not alırken, Kenet de hızla üzerine doğru gelerek, yumruk attı. Saldırıya uğrayan hakem, maçı tatil etti. Karakola giden Bilal İnci, kendisine yumruk atan futbolcu Yıldıray Kenet'ten şikayetçi oldu. Bunun üzerine Kenet hakkında, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra adli işlem başlatıldı.
- Sakarya
Son Dakika Hüseyin Çimşir: Hayalimiz, hak edilmiş kupaları mavi gök yüzüne kaldırmak Dev maçın ardından Alexander Sörloth sosyal medyayı salladı Rıdvan Dilmen, Ali Palabıyık'ın kararlarına tepki gösterdi Cizre Spor, ligden çekilme kararı aldı