Son Dakika Haberleri: Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK mensubu Beraat Afşin öldürüldü (AA)
Son Dakika Dünya Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK mensubu Beraat Afşin öldürüldü (AA) - Son Dakika Dünya

Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK mensubu Beraat Afşin öldürüldü (AA)

6 saat önce

Kırmızı kategoride aranan, PKK/KCK'nın Sincar'daki en üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin etkisiz hale getirildi

Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK mensubu Beraat Afşin öldürüldü (AA), System.String[]

Kırmızı kategoride aranan, PKK/KCK üyesi Beraat Afşin etkisiz hale getirildi. Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika haberine göre, 'örgütün Sincar'daki en üst düzey mensubu' Afşin ölü ele geçirildi.


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Sincar Dağı, Afşin, PKK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:41 
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