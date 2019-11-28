Son Dakika Haberleri: Kırmızı kategoride aranan, PKK/KCK'nın Sincar'daki en üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin,...
Son Dakika Güncel Kırmızı kategoride aranan, PKK/KCK'nın Sincar'daki en üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin,... - Son Dakika

Kırmızı kategoride aranan, PKK/KCK'nın Sincar'daki en üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin,...

7 saat önce

Kırmızı kategoride aranan, PKK/KCK'nın Sincar'daki en üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Kırmızı kategoride aranan, PKK/KCK'nın Sincar'daki en üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin,..., System.String[]

Kırmızı kategoride aranan, PKK/KCK'nın Sincar'daki en üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Sincar Dağı, Afşin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:06 Kaynak: AA
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