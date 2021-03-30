'Kırmızı' kategoride aranan PKK'nın sözde Mardin sorumlusu etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Eren-5 operasyonunda Mardin'de etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin 'kırmızı' kategoride aranan PKK'nın sözde Mardin sorumlusu Hasan Mahmudi olduğunu açıkladı. Etkisiz hale getirilen teröristin ise Murat Karayılan'ın korumalığını yaptığı belirlendi.

Eren-5 operasyonları kapsamında; Mardin'in Nusaybin Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 6 teröristten 2'sinin terörden arananlarda kırmızı ve turuncu kategoride olduğu tespit edildi.

Kırmızı kategoride olan teröristin, Mardin sorumlusu olarak faaliyet gösteren Hevram Havraman Avyer kod adlı Hasan Mahmudi olduğu belirlendi. Teröristin 2015 yılında Mardin/Nusaybin ilçe merkezinde çukur barikat eylemlerine katıldığı, Şırnak/ Silopi çukur barikat eylemleri döneminde cephe yönetimi olarak şehir merkezinde bulunduğu, Şırnak/Silopi bölgesinde 2 milyon dolarlık bir soygunu milisler aracılığı ile yaptırdığı, 2008 yılında Şemdinli ilçesi sınırında döşediği EYP'nin patlaması sonucu askerlerin şehit edilmesi olayına katıldığı, 2016 Eylül ayı sonunda Şırnak- Van yol inşaatının yol yapım şantiyesinin emniyetini alan güvenlik güçlerine saldırı sonucu 6 jandarma personelinin şehit edildiği eylemlere katıldığı, daha önce Cemal kod adlı Murat Karayılan'ın korumalığını yaptığı belirlendi.

Turuncu kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Turuncu kategoride yer alan teröristin ise Mardin Bagok Alan Sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve Reber Koser kod adlı Teyyüp Çam olduğu tespit edildi. Teröristin 18 Eylül 2016 tarihinde Mardin/Midyat- Sivrice mahallesinde bulunan baz istasyonuna EYP'li saldırı, 15 Mart 2017 tarihinde Mardin/Mazıdağı-Üçyol yol ayrımında EYP patlaması sonucu 2 jandarma personelinin şehit olması ve 2 güvenlik korucusunu yaralanması, 16 Ağustos 2019 tarihinde Şırnak İdil Sarı köyü Pisikayası Tepesi bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 jandarma personelinin yaralanması, 21 Ağustos 2016 tarihinde Mardin Midyat Taşlıburç mevkiinde meydana gelen yol kesme olayında 1 vatandaşın yaralanması, 9 Aralık 2019 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesinde meydana gelen EYP'li saldırıda 2 jandarma personelinin şehit olması ve 8 jandarma personelinin yaralanması, 3 Nisan 2020 tarihinde Mardin/Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesi mevkiinde bulunan Dibek üs bölgesinde inşaat firması işçilerine yapılan saldırıda 1 müteahhidin şehit edilmesi, 1 işçinin ise yaralanması eylemlerine katıldığı belirlendi. Etkisiz hale getirilen diğer teröristlerin kimlik tespiti çalışmalarına ise devam ediliyor. - ANKARA