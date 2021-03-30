Kırmızı kategoride aranan sözde Mardin sorumlusu Hasan Mahmudi etkisiz hale getirildi. - Son Dakika

Kırmızı kategoride aranan sözde Mardin sorumlusu Hasan Mahmudi etkisiz hale getirildi.
30.03.2021 22:15
Kırmızı kategoride aranan sözde Mardin sorumlusu Hasan Mahmudi etkisiz hale getirildi.
Kırmızı kategoride aranan sözde Mardin sorumlusu Hasan Mahmudi etkisiz hale getirildi.
Eren-5 operasyonları kapsamında; Mardin İli Nusaybin Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 6 teröristten 2'sinin terörden arananlarda kırmızı ve turuncu kategoride olduğu tespit edildi.
Kırmızı kategoride olan teröristin, Mardin sorumlusu olarak faaliyet gösteren Hevram Havraman Avyer kod adlı Hasan Mahmudi olduğu belirlendi.
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