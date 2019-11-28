Son Dakika › 3. Sayfa › Kırmızı kategoride aranan terörist MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Kırmızı kategoride aranan terörist MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
6 saat önce
Kırmızı kategoride aranan, PKK/KCK'nın Sincar'daki en üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:36 Kaynak: İHA
Kırmızı kategoride aranan, PKK/KCK'nın Sincar'daki en üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK'ya 1998 yılında katılan Mardin'in Nusaybin ilçe nüfusuna kayıtlı Beraat Afşin'in 2000'li yıllarda Türkiye'de silahlı faaliyetler yürüttüğü ve birçok çatışmaya katıldığı öğrenildi. Besta Gabar alanında güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen eylemlere katılan teröristin de bulunduğu saldırılar sonucu şehit askerlerin olduğu kaydedildi.
Beraat Afşin'in 2017 yılı içerisinde Şengal alanına Gare'den geldiği ve burada sözde YJA Star saha komutanı olarak görev yaptığı öğrenildi. - MARDİN
Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi hava operasyonuyla öldürüldü Macron'dan küstah Türkiye tepkisi: Suriye'ye operasyon yapıp dayanışma beklemesinler IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız Gaziantep'te karısına sokak ortasından şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı