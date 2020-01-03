Kırmızı kategoride aranan YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan, MİT'in Irak'ın... - Son Dakika

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Kırmızı kategoride aranan YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan, MİT'in Irak'ın...
6 saat önce
Kırmızı kategoride aranan YPG/PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:00 Kaynak: İHA
Kırmızı kategoride aranan YPG/ PKK'nın sözde istihbarat sorumlusu Metin Arslan, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla etkisiz hale getirildi. - ANKARA
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