Kırmızı kategorideki Aksaray'da denetimler sıkılaştırıldı - Son Dakika

Kırmızı kategorideki Aksaray'da denetimler sıkılaştırıldı

AKSARAY - Son açıklanan verilere göre 214,42'ye yükselen vaka sayısının ardından Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent genelinde yaptığı uygulamaları sıklaştırdı.

Bir önceki hafta 173,52 olan vakan sayısının 214,42'ye yükseldiği Aksaray'da Vali Hamza Aydoğdu Başkanlığındaki İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile denetimler sıklaştırıldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi, Asayiş ve Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri kent genelinde geniş çaplı uygulama yapıyor. Cadde ve sokaklarda hem yaya hem de araç içindeki vatandaşları sorgulayan ekipler saat 21.00'den sonraki ihlallere göz açtırmadı. İzin belgesi olan vatandaşlara uyarılar yapıldı. Denetimlerin sıklaştırıldığı kentte uygulama noktaların sayısı artırılırken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm ekipler 12 saat mesai sistemine geçti. Günün belirli saatlerinde yapılan pandemi uygulamaları 1 saatten 2 saate uzatıldı.