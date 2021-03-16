AKSARAY Kırmızı kategorideki Aksaray'da, eczacılardan 'evde kalın' çağrısı - Son Dakika

AKSARAY Kırmızı kategorideki Aksaray'da, eczacılardan 'evde kalın' çağrısı

16.03.2021 13:28

Kırmızı kategorideki Aksaray'da, eczacılardan 'evde kalın' çağrısıSAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı, 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride bulan Aksaray'da, geçen haftaya göre 100 bin kişide 140,89 olan rakam, 173,52'ye yükseldi.

Kırmızı kategorideki Aksaray'da, eczacılardan 'evde kalın' çağrısı

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı, 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride bulan Aksaray'da, geçen haftaya göre 100 bin kişide 140,89 olan rakam, 173,52'ye yükseldi. Aksaray Eczacılar Odası Yönetim Kurulu üyesi Gürhan Baz, "Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına daha çok uyması gerekiyor. Mümkün mertebe evlerde kalmamız gerekiyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre, 27- 5 Mart'ta Aksaray'da vaka sayısının yüzde 140,89 olduğu belirtildi. Yeni açıklanan listeye göre, vaka sayısının 100 binde 173,52'ye yükselmesinin ardından polis ekipleri, cadde ve sokaklarda sosyal mesafe ve maske denetimlerini artırdı. Aksaray Belediyesi'nce de şehir genelindeki panolara 'Maske, mesafe ve temizlik hayat kurtarır. Hedefimiz mavi' afişleri asıldı.

Aksaray Eczacılar Odası Yönetim Kurulu üyesi Baz, herkesi evde kalmaya davet edip, "Vaka artışlarında Aksaray, kırmızı kategoride baş çeken iller arasında yer alıyor. 15 gün öce yayımlanan listede 140,89 iken bugün 173,52'ye yükseldi. Bu, açıkçası herkesi tedirgin ediyor. Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına daha çok uyması gerekiyor. Mümkün mertebe evlerde kalmamız gerekiyor. Aksaray'a kırmızı rengi gerçekten yakıştıramıyorum. Biz maviye layık olduğumuzu düşünüyoruz. Şu an da alacağımız küçük tedbirler, bizi ileride çok rahatlatacak. Kısa vadede sıkıntı çekeceğiz; ama kurallara rivayet etmezsek korona belasını başımızdan atmak uzayacaktır. Son dönemde şehrimizde havalar soğuk gitmeye başladı. Bu dönemde vatandaşlarımız evlerinde otursun. Evlerimizde kalırken de kesinlikle misafirliği bırakacağız. Şehir olarak en çok misafiri seviyoruz. Belli bir süre misafir kabul etmeyeceğiz. Evlerimizi de günlük mutlaka havalandırmayı ihmal etmeyelim" diye konuştu.

Kapalı Çarşı esnafından İbrahim Ircı (65) ise "Devletimizden Allah razı olsun. Bugün ikinci aşımı oldum. Hiçbir yan etkisini görmedim. Bu aşı benim için koruyucu olacak. Devletimiz aşı konusunda vatandaşlarımız için elinden geleni yapıyor. Aksaray'da vaka sayılarının artması bizleri üzüyor. Kırmızı listede olmak şehrimize yakışmıyor. Halkımızın temizlik, maske ve mesafe kurallarına daha çok dikkat etmesi lazım. Ev gezmeleri konusunda daha duyarlı ve sabırlı olmalarını istiyorum? dedi.

AKSARAY Kırmızı kategorideki Aksaray'da, eczacılardan 'evde kalın' çağrısı
AKSARAY Kırmızı kategorideki Aksaray'da, eczacılardan 'evde kalın' çağrısı
AKSARAY Kırmızı kategorideki Aksaray'da, eczacılardan 'evde kalın' çağrısı
AKSARAY Kırmızı kategorideki Aksaray'da, eczacılardan 'evde kalın' çağrısı
AKSARAY Kırmızı kategorideki Aksaray'da, eczacılardan 'evde kalın' çağrısı
AKSARAY Kırmızı kategorideki Aksaray'da, eczacılardan 'evde kalın' çağrısı
AKSARAY Kırmızı kategorideki Aksaray'da, eczacılardan 'evde kalın' çağrısı
AKSARAY Kırmızı kategorideki Aksaray'da, eczacılardan 'evde kalın' çağrısı
AKSARAY Kırmızı kategorideki Aksaray'da, eczacılardan 'evde kalın' çağrısı
AKSARAY Kırmızı kategorideki Aksaray'da, eczacılardan 'evde kalın' çağrısı
AKSARAY Kırmızı kategorideki Aksaray'da, eczacılardan 'evde kalın' çağrısı
AKSARAY Kırmızı kategorideki Aksaray'da, eczacılardan 'evde kalın' çağrısı
AKSARAY Kırmızı kategorideki Aksaray'da, eczacılardan 'evde kalın' çağrısı
AKSARAY Kırmızı kategorideki Aksaray'da, eczacılardan 'evde kalın' çağrısı

Fahrettin Koca, Aksaray, Polis, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKSARAY Kırmızı kategorideki Aksaray'da, eczacılardan 'evde kalın' çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Vatandaş: Şehirlerarası yol kenarındaki tesislerdeki kafe ve restoranlar denetlenip şehir halkının oraya oturması engellenmedikçe siz daha çok beklersiniz. tabi oraları denetleyecek bir babayiğit çıkarsa. oranın nere olduğunu herkes bilir. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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