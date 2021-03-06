Kırmızı kategorideki Aksaray'da, halk pazarına girişte HES kodu şartı - Son Dakika

Kırmızı kategorideki Aksaray'da, halk pazarına girişte HES kodu şartı

06.03.2021 15:07
Kırmızı kategorideki Aksaray'da, halk pazarına girişte HES kodu şartı, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haritaya göre, 'çok yüksek riskli il' olarak kırmızı kategoride bulunan Aksaray'da, yarın sokağa çıkma kısıtlamasında bakkal ve manavlar da kapalı olacak.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haritaya göre, 'çok yüksek riskli il' olarak kırmızı kategoride bulunan Aksaray'da, yarın sokağa çıkma kısıtlamasında bakkal ve manavlar da kapalı olacak. Cumartesi günleri kurulan halk pazarına girişlerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, HES kodu uygulamasına geçildi. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile HES kodu olmayanlar, pazara alınmadı.

Aksaray'da, yarınki sokağa çıkma kısıtlamasında bakkal ve manavların da kapalı tutulması kararının ardından bugün kurulan semt pazarında, yoğunluk oluşmadan alışveriş yapıldığı gözlendi. Pazar etrafında gezen polis ekipleri, megafonla sosyal mesafe uyarısı yaptı. Pazarda bir kişinin maskeyi hem yüzüne hem de başına takması, dikkat çekti. Cumartesi günleri kurulan halk pazarına girişlerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, HES kodu uygulamasına geçildi. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile HES kodu olmayanlar ise pazara alınmadı.Ev oturmalarının Aksaray'da yoğun olduğunu öne süren pazarcı esnafından Altınay Kalkan, "Müşterilerimizin elle seçme konusunda daha duyarlı olması lazım. Vatandaşları uyarmaktan halim kalmadı. Şükür, bugün tenhayız. Vatandaşlarımızı evlerinde oturmaya davet ediyorum. Şehir olarak maske ve mesafeye dikkat etmiyoruz. İşi olan da geziyor olmayan da. Çok kalabalık, dikkat eden yok. Kırmızı listede olmamız kendi suçumuz. Biraz kadınlarımız, evlerinde otursun, misafirliğe gitmesin. Bütün kadınlar gün düzenliyor. Gün düzenleme olayında ne var, ben anlamış değilim. Ben buradan gidince evimde oturuyorum. Evde oturan yok. Cadde ve sokaklarda geziyorlar, ondan böyle oluyor" dedi.


Kırmızı kategorideki Aksaray'da, halk pazarına girişte HES kodu şartı
Kırmızı kategorideki Aksaray'da, halk pazarına girişte HES kodu şartı
Kırmızı kategorideki Aksaray'da, halk pazarına girişte HES kodu şartı
Kırmızı kategorideki Aksaray'da, halk pazarına girişte HES kodu şartı
Kırmızı kategorideki Aksaray'da, halk pazarına girişte HES kodu şartı
Kırmızı kategorideki Aksaray'da, halk pazarına girişte HES kodu şartı
Kırmızı kategorideki Aksaray'da, halk pazarına girişte HES kodu şartı
Kırmızı kategorideki Aksaray'da, halk pazarına girişte HES kodu şartı

Cumartesi, HES kodu, Aksaray, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırmızı kategorideki Aksaray'da, halk pazarına girişte HES kodu şartı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı Evli ve üç çocuk babası şahıs mezarlıkta ölü bulundu 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı
Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı         
17:53
Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu         
17:20
Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi         
17:14
Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı         
16:43
Sergen Yalçın'ın sık sık hakemleri eleştirmesi Fatih Terim'i kızdırdı Sergen Yalçın'ın sık sık hakemleri eleştirmesi Fatih Terim'i kızdırdı         
15:59
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarsa da vatandaş dışarı akın etti, İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'yı buldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarsa da vatandaş dışarı akın etti, İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'yı buldu         
15:31
Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu         
14:29
Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş         
12:36
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı         
11:23
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi         
11:07
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı         
10:08
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 18:25:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırmızı kategorideki Aksaray'da, halk pazarına girişte HES kodu şartı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei