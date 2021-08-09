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"Kırmızı" kategorideki Bingöl'de aşılamada hedef yüzde 55'e ulaşmak - Son Dakika

"Kırmızı" kategorideki Bingöl'de aşılamada hedef yüzde 55'e ulaşmak

09.08.2021 12:14

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "kırmızı" kategoride yer alan Bingöl'de aşılamada yüzde 55'e ulaşılması hedefleniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "kırmızı" kategoride yer alan Bingöl'de aşılamada yüzde 55'e ulaşılması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerden Bingöl'de bu hafta 100 bin kişiye karşılık gelen vaka sayısı 447,18 oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının da en az olduğu illerden Bingöl'de 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 96 bin 319, ikinci doz aşı uygulananların sayısı 57 bin 017, üçüncü dozlarla birlikte toplam aşı yapılan kişi sayısı 161 bin 524 olarak kayıtlara geçti.

En az bir doz aşı olanların oranı yüzde 48,4 olan kentte toplumsal bağışıklığın artırılması için başlatılan seferberlik kapsamında ilk hedef bu oranı yüzde 55'e yükseltmek.

Bingöl'ün çok yüksek riskli il kategorisi olan "kırmızı"dan yüksek riskli il kategorisi "turuncu"ya dönüşmesi için Valilik koordinesinde sahada görevli sağlık ekiplerinin sayısı artırılırken bir yandan da sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, siyasi partiler, kurum müdürleri ve imamlarla görüşülerek, aşılama oranının artırılması için destek isteniyor.

"Önümüzdeki haftanın dönüm noktası olacağını düşünüyoruz"

İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, AA muhabirine, kentte Kurban Bayramı sonrası yaşanan yoğun hareketlilik, yurt dışından ve şehir dışından gelen vatandaşların da etkisiyle vaka sayısının bir önceki haftaya göre ciddi artış gösterdiğini söyledi.

Bu durumun düzelmesi için sağlık çalışanlarının yoğun bir gayretinin olduğunu belirten Gündoğdu, diğer kurumlarla da iş birliği halinde bu durumun kontrol altına alınacağını düşündüklerini ifade etti.

Gündoğdu, Bingöl'de aşı oranlarının düşük olması nedeniyle son dönemde vaka oranının yüksek olduğunu dile getirerek, bu oranı tam tersine çevirmek için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını aktardı.

"Önümüzdeki haftanın bizim için bir dönüm noktası olacağını düşünüyoruz. 2 haftada istenilen seviye gelmeyi ümit ediyoruz. Bu noktada ilimizdeki aşı oranın yüzde 48,4'ten yüzde 55'e çıkacağını öngörüyoruz. Son bir aydır köy ve mahalle imamları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, dernekler, siyasi partiler, kurum müdürleri, kurum amirleri ile toplantılar yaptık." diyen Gündoğdu, toplantılarda aşılama ile ilgili farkındalığın daha yüksek seviyeye getirilmesi için sadece sağlık çalışanlarının değil herkesin bu konuda ciddi anlamda bir çaba göstermesi gerektiğini dile getirdiklerini kaydetti.

"İl genelindeki bütün köylerimizi aşı ekipleri dolaştı"

Gündoğdu, yaptıkları, görüşmeler ve araştırmaları neticesinde vatandaşların aşıya karşı çok ciddi anlamda karşıtlığının olmadığını, "sonra yaptırırım" düşüncesiyle aşıyı ertelediğini gördüklerini belirti.

Vatandaşların randevu almadan aşı yapabileceği ortamı oluşturduklarını anlatan Gündoğdu, "Özellikle son 1 ay içerisinde il genelindeki bütün köylerimizi aşı ekipleri dolaştı. Bütün evlerimizi ziyaret ettik. Aşı yapmak isteyenlerin aşılarını yaptık, tereddütleri bulunanlara ikna noktasında bilgilendirme yaptık. Şu anda mobil ekiplerimiz ikinci defa köylerimizi dolaşmakta." dedi.

Gündoğdu, "Aşı için 45 ekiple sahadayız. Bunun yanında özellikle vaka sayılarının artmasıyla beraber filyasyon çalışmaları da aralıksız devam etmekte. Her ne kadar vaka sayımız artmış olsa da sağlık hizmetimizde hiçbir aksama olmadığını görüyoruz." diye konuştu.

"Kovid-19 hastaları bakımından yatak doluluk oranı yüzde 18"

Son günlerde yatak doluluk oranının yüzde 30'larda olduğunu belirten Gündoğdu, yoğun bakımda Kovid-19 hastaları ve Kovid-19 hastası olmayanların oranının yüzde 32 olduğunu aktardı.

Gündoğdu, sadece Kovid-19 hastaları için ayrılan yoğun bakımlarda yatak doluluk oranının yüzde 18 olduğunu ifade ederek, insanların tedbirlerde rehavete kapılmasına ve vaka sayısının artmasına rağmen vatandaşların da desteğiyle istenilen düzeye ulaşılacağına emin olduklarını söyledi.

"Yoğun bakımda yatan hastaların tamamı aşısı eksik veya aşı olmayan kişiler"

İl genelinde aşı çalışmalarına bakıldığında birinci dozun yüzde 48,4, ikinci dozun yüzde 27 olduğunu gördüklerini dile getiren Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Özellikle 65 üstüne baktığımız zaman ise birinci dozun yüzde 83, ikinci dozun yüzde 72 olduğunu görüyoruz. Aktif vakalarımıza baktığımız zaman ise yüzde 85'nin 65 yaş altındaki kişilerden oluştuğunu görüyoruz. Hastanede yatan hastalarımızda da büyük çoğunluğu 65 yaş altındaki kişiler oluşturuyor. Hastanede yatan vatandaşlarımız arasında iki doz aşı yapan neredeyse hiç hastamız yok. Yoğun bakımda yatan hastaların tamamı aşısı eksik veya aşı olmayan kişiler."

"Artık gençlerimiz ciddi anlamda aşıya rağbet gösteriyor"

Sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yer alan aşıyla ilgili yanlış algının giderilmesi için yoğun mücadele verdiklerine işaret eden Gündoğdu, son günlerde bu çalışmalar neticesinde bir başarı elde ettiklerini gördüklerini kaydetti.

Gündoğdu, "Son dönemde özellikle Valiliğimiz koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde vatandaşların aşıya olan ilgisinin arttığını görüyoruz. Artık gençlerimiz ciddi anlamda aşıya rağbet gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kırmızı kategorideki Bingöl'de aşılamada hedef yüzde 55'e ulaşmak
Kırmızı kategorideki Bingöl'de aşılamada hedef yüzde 55'e ulaşmak
Kırmızı kategorideki Bingöl'de aşılamada hedef yüzde 55'e ulaşmak
Kırmızı kategorideki Bingöl'de aşılamada hedef yüzde 55'e ulaşmak
Kırmızı kategorideki Bingöl'de aşılamada hedef yüzde 55'e ulaşmak

Sağlık Bakanlığı, COVIRAN Bereket, Gündoğdu, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kırmızı' kategorideki Bingöl'de aşılamada hedef yüzde 55'e ulaşmak - Son Dakika


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