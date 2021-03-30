Kırmızı kategorideki Gaziantep'te çarşılar dolu - Son Dakika

Kırmızı kategorideki Gaziantep'te çarşılar dolu

30.03.2021 14:57
Kırmızı kategorideki Gaziantep'te çarşılar dolu, System.String[]

KORONAVİRÜS risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasına giren Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluğun arttığı gözlendi.

KORONAVİRÜS risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasına giren Gaziantep'te çarşı ve meydanlarda yoğunluğun arttığı gözlendi. Gaziantep Valisi Davut Gül, vatandaşları kurallara uymaya davet ederek, aksi takdirde yeni tedbirler ile karşı karşıya kalınabileceğini söyledi.

Kırmızı renk kategorisine giren kentte koronavirüs vaka sayılarında artış üst seviyelere çıkarken, çarşıların bulunduğu Gaziler Caddesi'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Caddede sosyal mesafeye uymadan alışveriş yapan vatandaşlardan bazıları ise maskelerini çene altlarına indirdi. Caddede görevli polis ve zabıta ekipleri sık sık vatandaşları, kurallara dikkat etmeleri yönünde uyardı.

Gaziantep Valisi Davut Gül de vatandaşlara tedbirlere uymaları yönünde çağrıda bulunarak, rakamlar ilk açıklandığında 100 bin nüfusa göre 27'lerde olunduğunu sonradan kentin 100 binde 100'lerin üzerine çıktığını söyledi. Sarı renk ile başladıkları risk haritasında önce turuncu daha sonra da kırmızı listeye girdiklerini aktaran Gül, kararları en iyi şekilde uygulamaya çalıştıklarını dile getirerek, pandemi kurallarına tüm herkesin uyması gerektiğini aktardı.'YENİ TEDBİRLERLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ'Vali Gül, önemli olan koruyucu önlemlerin alınması ve daha az hasta olunması gerektiğinin altını çizerek, bunun için de zorunlu olmayan hiçbir aktiviteyi yapmamak gerektiğini aktardı.Üretim ve tedarik zincirinin devam etmesi gerektiğini belirten Gül, vatandaşların kurallara uymadığı taktirde yeni tedbirler ile karşılaşabileceğini ifade ederek şöyle dedi: "Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmemiz lazım.  Son alınan kararlarda da bizi en çok etkileyen cumartesi pazar sokağa çıkma yasağının olması ve yeme içme mekanlarının da eskiden olduğu gibi yüzde 50 kapasite ile devam etmesi. Kurallara uyduğumuzda olduğumuz durumdan çok daha iyi durumlara gelebiliriz. Kurallara uymaz vaka sayılarımız da artarsa da şu an yüzde 50 kapasite ile çalışan yeme içme mekanları başta olmak üzere birçok esnaf yeni tedbirlerle karşılaşabilir. İki buçuk milyon hemşerimizin yaşadığı Gaziantep'te vatandaşlarımızdan istirhamımız başkalarının uymasını istedikleri kurallara kendileri de uysunlar. Şimdiye kadar önemli bir kısmı uydu ve uymaya da devam ediyorlar ben teşekkür ediyorum. Ama herkes elinden gelenin bir fazlasını yapsın. Özellikle okulların tam anlamıyla kapanmaması için, öğrencilerimizin okuldan geri kalmaması için, esnafın işinden aşından mahrum olmaması için bizim bireysel keyiflerimizden ve etkinliklerimizden bir adım geride durmamız gerekiyor. Bir ay bir buçuk ay dişimizi sıktığımızda aşıların da artması ile yaz ayının gelmesi ve Ramazan ayında sosyal hayatın durgunlaşması ile birlikte vaka sayılarımızın da daha sürdürülebilir seviyeye geleceğini düşünüyorum. Bakanlık açıkladı toplu iftarlar zaten genelge ile yasaklandı. Bunun dışında da istirhamımız en yakınlarımız olsa dahi toplu iftarların yapılmaması."

Kırmızı kategorideki Gaziantep'te çarşılar dolu
Kırmızı kategorideki Gaziantep'te çarşılar dolu
Kırmızı kategorideki Gaziantep'te çarşılar dolu
Kırmızı kategorideki Gaziantep'te çarşılar dolu
Kırmızı kategorideki Gaziantep'te çarşılar dolu
Kırmızı kategorideki Gaziantep'te çarşılar dolu
Kırmızı kategorideki Gaziantep'te çarşılar dolu
Kırmızı kategorideki Gaziantep'te çarşılar dolu
Kırmızı kategorideki Gaziantep'te çarşılar dolu
Kırmızı kategorideki Gaziantep'te çarşılar dolu
Kırmızı kategorideki Gaziantep'te çarşılar dolu

Gaziantep, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırmızı kategorideki Gaziantep'te çarşılar dolu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti Kılıçdaroğlu'ndan emeklileri mest edecek çıkış: İkramiyeleri 1500 lira yapın Kılıçdaroğlu'ndan emeklileri mest edecek çıkış: İkramiyeleri 1500 lira yapın Bakırköy Adalet Sarayı'nda intihar! 7. kattan atlayan adam hayatını kaybetti Bakırköy Adalet Sarayı'nda intihar! 7. kattan atlayan adam hayatını kaybetti Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu yaşamını yitirdi Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu yaşamını yitirdi Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il
Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı         
14:58
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Valbuena'ya kaset şantajı yapan Real Madrid'in yıldızı Benzema mahkemeye çıkıyor! Benzema hapse girebilir Valbuena'ya kaset şantajı yapan Real Madrid'in yıldızı Benzema mahkemeye çıkıyor! Benzema hapse girebilir         
14:38
Korona vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi Korona vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi         
14:05
Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber         
13:45
İlk ifadesinde İlk ifadesinde "Pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu, videonun tamamı izletilince kokain içtiğini hatırladı         
13:31
Bu kadarına da pes! 5 yıldızlı tatil köyündeki etkinliğe 1900 kişi katıldı, ne maske var ne de mesafe Bu kadarına da pes! 5 yıldızlı tatil köyündeki etkinliğe 1900 kişi katıldı, ne maske var ne de mesafe         
12:56
Mide bulandıran görüntü! Çıplak ayakla girdiği turşu tankında böyle dans etti Mide bulandıran görüntü! Çıplak ayakla girdiği turşu tankında böyle dans etti         
12:37
Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duman, Zeynep Ergül'e benzerliğiyle gündem oldu Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duman, Zeynep Ergül'e benzerliğiyle gündem oldu         
12:15
Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi         
12:15
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Tarihi Uzunköprü'nün kaybolan ayakları gün yüzüne çıkarılacak Tarihi Uzunköprü'nün kaybolan ayakları gün yüzüne çıkarılacak         
11:11
84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor 84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor         
10:57
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız         
10:28
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 15:06:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırmızı kategorideki Gaziantep'te çarşılar dolu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei