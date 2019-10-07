Kırmızı kategorideki o terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi
1 saat önce
MİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonunda, PKK'nın kadın yapılanmasından sorumlu KJK'nın başındaki Bese Erzincan kod adlı Ayfer Kordu isimli terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:35 Kaynak: İHA
MİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonunda, PKK'nın kadın yapılanmasından sorumlu KJK'nın başındaki Bese Erzincan kod adlı Ayfer Kordu isimli terörist etkisiz hale getirildi.
(İHA)
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