Son Dakika Haberleri: Kırmızı kategorideki o terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Kırmızı kategorideki o terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi

Kırmızı kategorideki o terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi

1 saat önce

MİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonunda, PKK'nın kadın yapılanmasından sorumlu KJK'nın başındaki Bese Erzincan kod adlı Ayfer Kordu isimli terörist etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonunda, PKK'nın kadın yapılanmasından sorumlu KJK'nın başındaki Bese Erzincan kod adlı Ayfer Kordu isimli terörist etkisiz hale getirildi.

(İHA)

Kırmızı kategorideki o terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi

Kandil Dağı, PKK, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:35 Kaynak: İHA
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