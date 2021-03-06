RİZE 'Kırmızı' kategorideki Rize'de, sokaklar yoğun - Son Dakika

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'Kırmızı' kategorideki Rize'de, sokaklar yoğun

SAĞLIK Bakanlığı'nın vaka sayısı haritasına göre en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il arasında yer alan Rize'de, kısıtlamanın kalkmasından sonra ilk cumartesi günü, vatandaşların park ve bahçelerde kalabalık oluşturduğu görüldü.

Vaka sayısı haritasına göre en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il arasında yer alan Rize'de normalleşmeye dair ilk adımlardan biri olan cumartesi kısıtlamasının kalkması ile vatandaşlar park ve bahçelere yöneldi. Havanında güzel olmasını fırsat bilenler sokaklarda ve parklarda zaman geçirdi. Maske takıldığı, ancak sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği bu anlarda devreye polis ekipleri girdi. Araçlarla ve yaya olarak devriye atan polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.

'KALABALIK ENDİŞELENDİRİYOR'

Vatandaşlardan Resul Ergün, 'Artık evlerde boğulduk, bulduğumuz her fırsatta kurallara uyarak dışarı çıkıyoruz. Ama sokakların kalabalık olması bizi endişelendiriyor' dedi.

Oturduğu bankta şarkılar söyleyen Ali Hamza ise, 'Hava çok güzel, güneşten faydalanmak istedik, burada sosyal mesafeye uyarak zaman geçiriyoruz. Herkes kurallara uyduğu sürece sıkıntı olmayacaktır. Kırmızıdan maviye hızla ulaşacağız' diye konuştu.

Hüseyin Çelik de, 'Bu kalabalık bizi endişelendiriyor. Sosyal mesafe ve maske kurallarını asla göz ardı etmemeliyiz. Halk bilinçli olduktan sonra her şey normale dönecek' ifadelerinde bulundu.