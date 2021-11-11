"Kırmızı" kategorideki Şanlıurfa'da Arapça yapılan anonslar aşıya ilgiyi artırdı - Son Dakika

Türkiye geneli iki doz Kovid-19 aşılamasında son sırada yer alan Şanlıurfa'da Arapça yapılan anonslar aşıya ilgiyi artırdı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm ile beraberindeki ekipler, daha çok Arap kökenli vatandaşların yaşadığı Harran ilçesi ve köylerine giderek aşı konusunda halkı bilgilendirdi.

Bölgede cami minarelerinden ve aşı araçlarından Arapça anonslar yapan ekipler, ev ev aşı yapılması için dolaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Gülüm, Şanlıurfa'nın aşılama oranında kırmızı kategoride olan tek il olduğunu hatırlattı.

Vatandaşlara aşı çağrısında bulunan Gülüm, şunları kaydetti:

"Maalesef buralar aşı oranları düşük olan yerlerden biri ve bizim buraya aşı için altıncı gelişimiz. Aşı oranları tamamlanana kadar da gelmeye devam edeceğiz. Tahmin ediyorum Şanlıurfa kırmızı kategoriden turuncu kategoriye bir iki gün içerisinde çıkacak. Sahada büyük bir emek büyük bir çaba var, bu emeklerin sonuçlarını da almayı umut ediyoruz. Hem Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (Umke) aracımızla ve cami minaresinden anons yapıldı. Anons üzerine bizim de tahminimizin üstünde aşılama için katılım oldu. Bugün burada iyi bir aşılama oranıyla ayrılmayı düşünüyoruz. Akşam saatlerine kadar ekiplerimiz burada olacaklar. Yapılan çabalar için hem halkımıza hem sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Mahalle muhtarlarından İsa Başaran da ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.