Kırmızı kategorideki tek il için yeni uyarı Bakan Koca'dan geldi: Risk seviyesi çok yüksek - Son Dakika

Koronavirüs risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde "kırmızı" renkle tanımlanan tek il Şanlıurfa oldu. Kentte yoğun bakım servislerindeki doluluk oranı hızla artarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi.

Paylaşımında "Bugün Urfa'daki sevdiklerimizi arayıp hal hatır soralım" diyen Bakan Koca, "İlk doz aşı konusunu açalım. Şanlıurfa, halen Kırmızı olan tek ilimiz. Aşı oranı düşük, risk seviyesi çok Yüksek. Yakınlar böyle yerinde uyarılar için de var. Güzel hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;