Son Dakika Haberleri: Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
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Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, kırmızı kategoride aranan Şerif Yakut olduğu tespit edildi.

Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, kırmızı kategoride aranan Şerif Yakut olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Bitlis- Merkez ilc¸e Kayadağ ko¨yu¨ kırsalında bugün "S¸ehit Jandarma Onbaşı Hakan IS¸IK 2019-60 Operasyonu" gerçekleştirildi.
Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride 4 milyon lira ödülle aranan, sözde orta saha sorumlusu "Ali Piling" kod adlı Şerif Yakut olduğu belirlendi.
Söz konusu teröristin son bir yılda Diyarbakır, Batman, Bitlis, Mus¸, Elazıgˆ ve Bingo¨l'deki eylemlerin talimatını verdiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:21 Kaynak: AA
Değerli Taş, Jandarma, Bitlis, Güncel
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