Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis
'te İl Jandarma
Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, kırmızı kategoride aranan Şerif Yakut olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Bitlis- Merkez
ilc¸e Kayadağ ko¨yu¨ kırsalında bugün "S¸ehit Jandarma Onbaşı Hakan IS¸IK 2019-60 Operasyonu" gerçekleştirildi.
Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride 4 milyon lira ödülle aranan, sözde orta saha sorumlusu "Ali Piling" kod adlı Şerif Yakut olduğu belirlendi. Söz
konusu teröristin son bir yılda Diyarbakır
, Batman
, Bitlis, Mus¸, Elazıgˆ ve Bingo¨l'deki eylemlerin talimatını verdiği öğrenildi.