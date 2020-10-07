Kırmızı kategorideki teröristin sağ kolu Diyarbakır barosuna kayıtlı avukat çıktı - Son Dakika

Kırmızı kategorideki teröristin sağ kolu Diyarbakır barosuna kayıtlı avukat çıktı

07.10.2020 22:20
Kırmızı kategorideki teröristin sağ kolu Diyarbakır barosuna kayıtlı avukat çıktı, System.String[]

Diyarbakır'da 'Kırmızı' kategorideki Müzeyyen Aydınlı'nın öldürüldüğü operasyonda ele geçirilen fotoğraflarda, sağ kolunun kim olduğu ortaya çıktı.

Diyarbakır'da 'Kırmızı' kategorideki Müzeyyen Aydınlı'nın öldürüldüğü operasyonda ele geçirilen fotoğraflarda, sağ kolunun kim olduğu ortaya çıktı. Kırmızı kategorideki teröristin en yakınındaki kişi Diyarbakır Barosuna kayıtlı avukat Merve Nur Doğan olduğu belirlenirken, terörist, jandarmanın ve emniyetin ortak çalışmasıyla saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 3 Ekim'de gerçekleştirilen Yıldırım-7 operasyonunda, 4 terörist etkisiz hale getirilmiş, ölü ele geçirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda 'Kırmızı' kategoride yer alan sözde Orta Saha Amed Eyaleti Özel Güç (Kalender) sorumlusu 'Amara Doktor' kod adlı 'Müzeyyen Aydınlı' olduğu tespit edilmişti. Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın öldürüldüğü operasyonda, örgüte ait materyeller ve fotoğraflara da el konulurken, fotoğraflar arasında terörist Aydınlı ile bir başka kadın teröristin samimi pozları ortaya çıktı. Yapılan araştırma sonrası terörist Aydınlı'nın yanındaki kadının kimliği belirlendi. Teröristin Diyarbakır Barosuna kayıtlı Merve Nur Doğan isimli avukat olduğu, örgüte 2018 yılında katıldığı ve Doğa Dilşa (Bese) kod adını aldığı tespit edildi. Jandarma ve emniyetin müşterek operasyonu ile terörist saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOKLU BAROYA NEDEN KARŞI ÇIKTILARI BELLİ OLDU

Diyarbakır Barosu, çoklu baro düzenlemesine karşı çıkarak eylem düzenlemiş, eylemde Baro Başkanı Cihan Aydın, 'Baroları 1,2,3 diye numaralandırarak avukatları ayrıştırmayı, kutuplaştırmayı ve örgütsüz bırakmayı amaçlıyorlar' açıklamalarında bulunmuştu.

BARO AVUKATI TERÖRE HİZMET ETMİŞ

Çoklu baro düzenlemesine karşı olan Diyarbakır Barosuna bağlı avukatı, 'örgüt' diye kime hizmet ettiği, Lice'de gerçekleştirilen operasyonda belli oldu.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kırmızı kategorideki teröristin sağ kolu Diyarbakır barosuna kayıtlı avukat çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin sağ kolu Diyarbakır barosuna kayıtlı avukat çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin sağ kolu Diyarbakır barosuna kayıtlı avukat çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin sağ kolu Diyarbakır barosuna kayıtlı avukat çıktı

Zahit Şeyhanoğulları, Diyarbakır, Aydınlı, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı kategorideki teröristin sağ kolu Diyarbakır barosuna kayıtlı avukat çıktı - Son Dakika

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