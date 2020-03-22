Kırmızı Kedi Kitabevi'nden koronavirüs kararı - Son Dakika
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Kırmızı Kedi Kitabevi'nden koronavirüs kararı

6 saat önce

Kırmızı Kedi Kitabevi, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'deki bütün kitabevlerini bugünden itibaren geçici bir süreyle kapatacağını duyurdu.

Kırmızı Kedi Kitabevi'nden koronavirüs kararı, System.String[]

Kırmızı Kedi Kitabevi, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'deki bütün kitabevlerini bugünden itibaren geçici bir süreyle kapatacağını duyurdu.

Kırmızı Kedi Kitabevi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hepinizin bildiği üzere Koronavirüs (KOVID-19) nedeniyle küresel boyutta ciddi önlemler alınmaktadır. Kırmızı Kedi Kitabevleri olarak bizler de okurlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınını yavaşlatma sorumluluğumuz çerçevesince kitabevlerimizin hizmetine, bugünden itibaren geçici bir süreyle ara veriyoruz. Biz hizmetimize ara verirken okurlarımızı da evlerinde kalmaya davet ediyoruz. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle… #OKUMAKGÜÇLENDİRİR, #EVDEKAL"


Koronavirüs, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:46 Kaynak: DHA

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