Kırmızı Kedi Kitabevi'nden koronavirüs kararı - Son Dakika

Kırmızı Kedi Kitabevi, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'deki bütün kitabevlerini bugünden itibaren geçici bir süreyle kapatacağını duyurdu.

Kırmızı Kedi Kitabevi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hepinizin bildiği üzere Koronavirüs (KOVID-19) nedeniyle küresel boyutta ciddi önlemler alınmaktadır. Kırmızı Kedi Kitabevleri olarak bizler de okurlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınını yavaşlatma sorumluluğumuz çerçevesince kitabevlerimizin hizmetine, bugünden itibaren geçici bir süreyle ara veriyoruz. Biz hizmetimize ara verirken okurlarımızı da evlerinde kalmaya davet ediyoruz. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle… #OKUMAKGÜÇLENDİRİR, #EVDEKAL"