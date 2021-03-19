'Kırmızı' kentin tek 'mavi' ilçesi Çaykara - Son Dakika

'Kırmızı' kentin tek 'mavi' ilçesi Çaykara

19.03.2021 08:25
'Kırmızı' kentin tek 'mavi' ilçesi Çaykara, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı güncel verilerine göre; nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü 'çok yüksek riskli' kategorisindeki 'kırmızı' ile işaretli iller arasındaki Trabzon'da tek 'mavi' yer dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ün de yer aldığı Çaykara ilçesi oldu.

SAĞLIK Bakanlığı güncel verilerine göre; nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü 'çok yüksek riskli' kategorisindeki 'kırmızı' ile işaretli iller arasındaki Trabzon'da tek 'mavi' yer dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ün de yer aldığı Çaykara ilçesi oldu. Tedbirlere uyulmasıyla vaka sayıları azalan ilçede, güncel verilere göre 27'si temaslı toplam 12 vaka bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 6- 12 Mart 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü illerin yer aldığı Karadeniz Bölgesi'nde sıkı denetim ve kontroller devam ediyor. Geçen hafta 100 bin kişide 226,14 olan vaka sayısı bu hafta 222,32'ye gerileyip, düşüş olsa da yine en fazla vakaların görüldüğü ilk 10 şehir arasında yer alan Trabzon'da filyasyon ekipleri virüsün izini sürüp, temaslı kişileri belirlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vaka sayısında düşüş olmasına rağmen, 'kırmızı' renkle işaretlenen 'çok yüksek riskli' il durumundan kurtulamayan Trabzon'da, tek 'mavi' yerin; dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ün de yer aldığı Çaykara ilçesi olduğu dikkat çekiyor. Tedbirlere uyulmasıyla vaka sayıları azalan 13 bin 890 nüfuslu ilçede, güncel verilere göre 12 vaka ve 27 temaslı bulunuyor.

'MAVİ' İLÇEDE 'REHEVAT' UYARISIGözde turizm merkezi Uzungöl'deki turizm işletmecilerinin yanı sıra ilçe halkı, vakaların düşüş eğiliminde oluşunu, sevindirici gelişme olarak karşılıyor. İlçedeki yetkililer 'rehavet' uyarılarında bulunup, tedbirlere uyulmasını isterken, kent sakinleri ise Çaykara'nın 'mavi' oluşunu, ilçede bağ bahçe işleri ile ilgilenen yöre halkının, şehrin kalabalık ortamlarından uzak durmasına bağlıyor.'KORUNMA NEDENİ KALABALIKTAN UZAK DURMALARI'Yüksek kesimlerde bulunan ilçelerin kent merkezine oranla daha sakin olduğunu belirten Mustafa Demir, "Trabzon uzun süredir kırmızı renkte. Kimse dikkat etmiyor, kimsenin kolladığı yok. Çaykara ilçesinin mavi renkte olmasının sebebi insanların kendini koruması ve oraların kalabalık olmamasından kaynaklı. Kent merkezinde herkes iç içe ama Çaykara gibi yerlerde insanlar sadece yakın akrabaları ile görüşüyorlar. Onların da kimlerle temas ettiklerini az çok biliyorlar. Genellikle Çaykara gibi yerlerde yaşlılarımız kaldı. Onlarda gezip tozmak yerine bağında bahçesinde vakit geçiriyorlar" dedi.'ÇAYKARA KENT MERKEZİNE UZAK'Çaykara'nın kent merkezine uzak olduğu için mavi kalabildiğini söyleyen Nurdan Üçüncü, "Kent merkezinde herkes kendini sokaklara attı. Ama Çaykara gibi yerlerde insanlar zaten açık alanda bahçesine hava almak için çıkıyor. Genelde kimse ile görüşmüyorlar. Çaykara uzak olduğu için de kimse oraya gitmiyor. Havalar iyice ısındığında evlerinde bunalan insanlar oraya akın etmeye başladığında oranın mavi rengini de kırmızıya çevirirler" diye konuştu.'TAKDİR ETMEK LAZIM'

Çaykaralıları takdir eden Baran Ayar ise, "Çaykara'da bulunan insanlar toplum içine girmiyorlar. Kendi gereksinimlerini kendileri üreterek karşılıyorlar. Bahçelerine gidiyorlar genellikle, kimse ile de görüşmüyorlar. O yüzden Çaykara halen daha mavi renkte. O da onların başarısı aslında, takdir etmek lazım" ifadelerinde bulundu.


'Kırmızı' kentin tek 'mavi' ilçesi Çaykara
'Kırmızı' kentin tek 'mavi' ilçesi Çaykara
'Kırmızı' kentin tek 'mavi' ilçesi Çaykara
'Kırmızı' kentin tek 'mavi' ilçesi Çaykara
'Kırmızı' kentin tek 'mavi' ilçesi Çaykara
'Kırmızı' kentin tek 'mavi' ilçesi Çaykara
'Kırmızı' kentin tek 'mavi' ilçesi Çaykara
'Kırmızı' kentin tek 'mavi' ilçesi Çaykara
'Kırmızı' kentin tek 'mavi' ilçesi Çaykara
'Kırmızı' kentin tek 'mavi' ilçesi Çaykara

Hisarcık, Çaykara, Uzungöl, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kırmızı' kentin tek 'mavi' ilçesi Çaykara - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Biden, akılalmaz gaflarına devam ediyor: Bu sefer de yardımcısını, ABD Başkanı olarak takdim etti Son Dakika! PKK'ya yönelik operasyonda HDP'nin Beşiktaş ve Kağıthane ilçe başkanları da dahil 10 kişi gözaltında İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor Samsun'daki bir mahallede belirtilerini gizleyen vatandaşlara test yapıldı! Yarısından fazlası koronavirüslü çıktı Beşiktaş'tan çok sert "Kara Perşembe" açıklaması: Federasyonun kararını yok saydılar Survivor Sabriye Şengül oyunculuk için ilk imzasını attı Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis
Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak         
08:00
Survivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından İlayda ve Ayşe'yi topa tuttu Survivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından İlayda ve Ayşe'yi topa tuttu         
07:47
Kırmızı Oda dizisinde rol alan Erkan Petekkaya, Doğduğun Ev Kaderindir'e konuk oyuncu olacak Kırmızı Oda dizisinde rol alan Erkan Petekkaya, Doğduğun Ev Kaderindir'e konuk oyuncu olacak         
07:09
Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti         
00:22
Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti         
23:46
Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu         
22:45
Süper Lig devi, transfer için kıyasıya bir yarışta! Avrupa'nın önemli kulüpleri de genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor Süper Lig devi, transfer için kıyasıya bir yarışta! Avrupa'nın önemli kulüpleri de genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor         
21:54
Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti         
12:08
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 08:35:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Kırmızı' kentin tek 'mavi' ilçesi Çaykara - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei