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'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya'da dereler taştı, yol kapandı (8) - Son Dakika

'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya'da dereler taştı, yol kapandı (8)

30.12.2021 17:38
'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya'da dereler taştı, yol kapandı (8)

BÜYÜKŞEHİR, SEFERBER OLDUAntalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde dün geceden bu yana etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle yaşanan olumsuzluklara tüm birimleriyle müdahale etti.

BÜYÜKŞEHİR, SEFERBER OLDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde dün geceden bu yana etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle yaşanan olumsuzluklara tüm birimleriyle müdahale etti. Fırtına ve sağanak sonucu bazı ağaçlar devrildi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri devrilen ve dalları kırılan ağaçlara kısa sürede müdahale etti. Devrilen ağaçlar can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaması için kaldırıldı.

ASAT Genel Müdürlüğü gün boyu fırtına nedeniyle kopan yaprak ve atıklar nedeniyle tıkanan mazgalları temizleyerek, giderleri açtı.  İş makineleri de taşkın olasılığı bulunan derelerde temizlik yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 32 su baskınına müdahale etti. Su baskını yaşanan ev ve iş yerlerinden tahliye işlemleri gerçekleştirildi.KEMER OVACIK'A 236 KİLO YAĞIŞ

Son 24 saatte metrekareye düşen yağmur miktkarı, Kemer Ovacık'ta 236 kiloya ulaştı. Yağış ve rüzgarın gece boyunca Antalya'nın batı ilçelerinde ( Konyaaltı, Kemer, Finike ve Kumluca) etkili olmasının beklendiği kaydedildi.


'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya'da dereler taştı, yol kapandı (8)
'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya'da dereler taştı, yol kapandı (8)
'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya'da dereler taştı, yol kapandı (8)
'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya'da dereler taştı, yol kapandı (8)
'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya'da dereler taştı, yol kapandı (8)
'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya'da dereler taştı, yol kapandı (8)
'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya'da dereler taştı, yol kapandı (8)
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Fırtına, Antalya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya'da dereler taştı, yol kapandı (8) - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya'da dereler taştı, yol kapandı (8) - Son Dakika
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