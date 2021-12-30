'KIRMIZI KOD' ALARMI VERİLEN ANTALYA'DA DERELER TAŞTI, YOL KAPANDI - Son Dakika

Kırmızı alarmın verildiği Antalya'da yağmurun ve rüzgarın etkisiyle Konyaaltı Caddesi'nde yer alan aydınlatma direği devrildi. Direğin devrildiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, ihbarla beraber bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, aydınlatma direğinin bulunduğu bölgeyi şeritle trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri inceleme yaparken, tehlike arz etmemesi için aydınlatma direği orta refüje alındı. Aydınlatma direğinde yer alan akım gelen elektrik şirketi yetkileri tarafından kesildi. Tek şeridi yola kapanan trafik ise daha sonra normale döndü.

ÇIRALI'YI HORTUM VURDU

Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi'ne bağlı Çıralı mevkisini hortum vurdu. Kısa süreli etkili olan hortum nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatıları zarar gördü. Bazı evlerin çatılarındaki kiremitler yola düşerken, bazı yerlerdeki brandalar da parçalandı. Öte yandan hortumun vurduğu noktada bazı ağaçlar ise yollara devrildi.

KEMER OVACIK'A 243,5 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

Antalya'da Valilik, saat 18.00 itibariyle 24 saat boyunca en çok yağışın 243.5 kilogram ile Kemer ilçesi Ovacık mahallesine düştüğünü açıkladı. Antalya Valiliği, Konyaaltı'na 185.6, Döşemealtı 184.4, Kepez 152.5, Muratpaşa 136.7, Kemer 120, Kumluca 89.4 ve Finike'ye 74.5 kilogram yağışın düştüğünü belirtti. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bölgede kuvvetli yağışların gece boyunca süreceği ve yarın öğlen saatlerine kadar etkisini azalarak devam edeceği ifade edildi.

112'YE 64 ÇAĞRI

Antalya Valiliği, bugün sabah saat 06.00 ile 17.25 arasında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'ne düşen ihbarları da açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada 3 otel, 4 okul, 14 iş yeri, 29 konut su baskını, 4 karayoluna kaya düşmesi, 2 araçta mahsur kalma, 3 yolda mahsur kalma, 2 ağaç devrilmesi, 2 yıldırım düşmesi ve 1 elektrik direği devrilmesi olmak üzere 64 çağrının geldiğini belirtildi.