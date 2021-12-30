'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya'da dereler taştı, yol kapandı (10) - Son Dakika

YAĞIŞ 280 KİLOGRAMA ULAŞTI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün 3 ilçesini kırmızı kodla uyardığı Antalya'da etkili olan yağış dün akşamdan bu yana devam ediyor. Meteorolojinin verilerine göre Kemer ilçesi Ovacık mevkisine saat 22.00 itibarıyla son 24 saatte 280.3, Korkuteli'ne 279.1, Döşemealtı'na 217, Kepez'e 174.4, kent merkezine 154.2 kilogram yağış düştü. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, yağış ve rüzgarın gece Konyaaltı, Kemer, Finike ve Kumluca ilçelerinde etkili olmasını beklediklerini belirtti.